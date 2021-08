Ingen av de 180 (90 i år også, siden vi må holde avstand) andre i gymsalen er interessert i at ditt barn er svært flink til å svømme.

Ingen andre i gymsalen er interessert i at ditt barn er svært flink til å regne.

Ingen andre i gymsalen er interessert i at ditt barn er svært flink til å tegne.

Lærerne er kvalifiserte pedagoger, men at ditt barn bare spiser grønnsaker dersom det ser på tv samtidig, er ikke noe skolen skal ordne opp i.

Nei. Skolen kan ikke begynne senere fordi ditt barn er litt for trøtt på morgenen.

Slå av lyden på mobilen. Gå ut dersom du må svare under møtet. Og, vær så snill; i alle fall ikke svar med mobilen på høyttaler.

Regelen om at du ikke skal oppbevare vannflasken i samme lomme på sekken som chromebooken, gjelder også dersom flasken inneholder juice, sjokolademelk, saft eller flytende nitrogen.

Husk at den stillheten som kommer når det skal velges FAU-representant, ikke går over før noen knekker og melder seg frivillig. Spørsmålet er hvor lenge du holder ut stillheten. Et år satt vi der til oktober.