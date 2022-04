Staten må ta ansvar for forurensningen fra Flesland

De berørte naboene må kompenseres.

«Rent og trygt vann er en menneskerett», skriver Arild Hermstad.

Arild Hermstad Nestleder i MDG

I minst ti år har beboere ved Flesland måttet kjøpe flaskevann fordi de lever med forhøyede verdier av den giftige kjemikaliegruppen PFAS i grunnvannet sitt og ved eiendommene de bor på. Årsaken til forurensningen er at staten fra 1970-tallet og frem til 2000-tallet avholdt brannøvelser ved flyplassen hvor brannskum med PFAS ble brukt.

Stoffene har deretter rent ned til naboene ved flyplassen, fordi Avinor blant annet har dumpet masser med PFAS i en bekk som renner ned til beboere i nærheten.

De første tiårene visste man lite om stoffenes giftige effekter. Gjennom årene har kunnskapen vår økt, og i tillegg til at det medfører forstyrrelser i immunsystem, tyder forskningen på at PFAS-er også kan hemme fosterutvikling, øke levertoksisitet og forstyrrelser i fettomsetning i kroppen.

Flere studier knytter også kjemikaliene til kreft, blant annet i nyrene. Selv om det er vanskelig å peke ut dette som en direkte årsak, er det urovekkende å høre fra beboerne ved Flesland når de forteller om kjæledyr som har dødd av akutt nyresvikt.

Avinor og staten har hele veien nektet å ta ansvaret for å rydde opp på en tilstrekkelig måte, skriver Arild Hermstad (MDG)

PFAS-er er en klassisk miljøgift som ikke brytes ned over tid. De mengdene som er påvist rundt Flesland, er over det som anses trygt for mennesker. Beboerne har derfor i mange år forsøkt å få Avinor og staten til å rydde opp for skadene dette har påført dem gjennom økt risiko for sykdom, lavere markedsverdi på eiendommene og advokatutgifter knyttet til å få staten til å rydde opp.

I første anledning ønsker beboerne å få dekket utgiftene det vil koste å bli knyttet til kommunens vannforsyning så de slipper å bruke grunnvannet. Da vil de slippe å hente flaskevann hver dag og la barna sine dusje i vann som er giftig.

Likevel har Avinor og staten hele veien nektet å ta ansvaret for å rydde opp på en tilstrekkelig måte. De har heller ikke ønsket å undersøke flere av områdene som kan være forurenset, sannsynligvis i frykt for at det reelle omfanget av forurensningen blir kjent for omverdenen.

Da beboerne 24. mars i år møtte samferdselsdepartementet som eier Avinor, fikk de heller ingen lovnader om at staten skal ta ansvar for sine handlinger i tiden fremover. Det er for dårlig.

I en ideell verden hadde slike Erin Brockovich-liknende historier kun vært forbeholdt TV-skjermen, og ikke en hard virkelighet for mennesker som bor i Norge i 2022. Realiteten er dessverre at staten og Avinor bevisst unnlater å ta ansvar for at de har forgiftet innbyggerne sitt drikkevann. Det er på høy tid at de nå rydder opp, etter å ha trenert prosessen i årevis.

Er det slik at staten og Avinor fortsetter å trenere disse sakene fordi de frykter liknende erstatningssaker landet rundt? Vi vet at brannskum med PFAS har blitt brukt på svært mange andre flyplasser i Norge over mange tiår. Å innrømme skyld kan dermed åpne for flere erstatningskrav mange steder i landet.

En slik logikk holder selvsagt ikke. Rent og trygt vann er en menneskerett, også her i Norge. Da må de ansvarlige rydde opp i gamle miljøsynder, selv når det er staten selv som står bak forgiftningen av folks drikkevann!

Avinor svarer:

Avinor tar drikkevannssaken på største alvor og beklager bekymringene og ulempene dette skaper for de berørte.

Vi har jobbet systematisk med PFAS i mange år. Gjennom dialog med relevante myndigheter forsøker vi å finne akseptable løsninger. Vi støtter oss på fagmiljøene med hensyn til konsentrasjoner og vurdering av mulige helseeffekter.

Disse viser at det er trygt å bade/dusje i vann med langt høyere nivåer av PFAS enn det som er påvist ved Bergen lufthavn. Foreløpig er det ingen grenseverdi for PFAS i drikkevann i norsk regelverk.

Det påvises PFAS i drikkevann mange steder i verden. I privat drikkevann ved Bergen lufthavn er det påvist sum PFAS i konsentrasjoner fra ikke målbare til 21 ng/l (snitt 3). Snittet i Europa er 4 ng/l. I Sverige er det vist at cirka 2,2 mill. mennesker har kommunalt drikkevann med konsentrasjoner over 10 ng/l.

I Båtsfjord kommune ble det funnet PFAS i kommunalt vann på 7 ng/l. Mattilsynet har vurdert 7 ng/l som så lavt at det ikke er behov for advarsel. I EUs drikkevannsdirektiv er det nylig vedtatt en grenseverdi på 100 ng/l.

Mattilsynet utreder nå grenseverdi for Norge og har signalisert at den blir 100 ng/l. Makskonsentrasjonene i drikkevann beregnet av FHI er imidlertid langt lavere enn dette.

Olav Mosvold Larsen, bærekraftssjef i Avinor