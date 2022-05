Bergen er best når «Bergen er best»

Det fungerer dårlig å være verdens beste by og samtidig være misunnelig på Oslo.

I Bergen er det ikke valgfritt å være patriot, skriver innsenderen. Bildet viser folkehavet på Torgallmenningen under Sykkel-VM i 2017.

Trygve W. Jordheim Bergenser av fødsel og overbevisning

Jeg vet, det meste er sagt om Bergen by, som Jo Nesbø sang på 90-tallet. Selv elsker jeg både Brann og Fløibanen, men middelmådige fotballag og unike turistattraksjoner finnes overalt i dette landet. Det er ikke det som gjør Bergen så fantastisk.

Det som mest av alt gjør Bergen til Norges (eller var det verdens?) beste by, det som skaper grunntonen i hele fortellingen, er innbyggernes intense overbevisning om nettopp dette: «Bergen er best, det er de andre det er synd på».

Å anklage Oslo for ikke å tilgodese resten av landet er i prinsippet bare ris til egen bak, skriver Trygve W. Jordheim.

Der resten av landet litt for ofte står med luen i hånden med sammenbitte tenner og snakker om «de der nede/inne i Oslo» med en blanding av anklage og misunnelse, vet bergenseren at det er de andre – de som ikke bor i Bergen – som går glipp av noe.

Sportsklubben Brann, som selvsagt har landets mest patriotiske supportere, er god til å dyrke denne tilnærmingen: «For alle Brann-supportere, som enten er så uheldig at de bor i Oslo (min utheving), eller reiser over på en langhelg, er det mulig å få med seg to Brann-kamper den kommende helgen», for å ta et ferskt eksempel.

Javisst, det er et glimt i øyet her, og den som skrev teksten, mener sikkert ikke at det er helt forferdelig å bo i Oslo. Men vedkommende mener garantert at det aller beste er å bo i Bergen. Det er det man mener når man bor i Bergen. I Oslo er det valgfritt å være Oslo-patriot, man kan til og med være Anti-Oslo samtidig som man bor der mesteparten av livet. I Bergen er det annerledes.

Derfor skurrer det når ledende bergensere både insisterer på at Bergen er best, slik de er programforpliktet/programmert til å gjøre, og samtidig uttrykker anklage og misunnelse overfor Oslo. I egenskap av hovedstad er Oslo strengt tatt bare stedet der bergensere, sogninger, bodøværinger og egder drar for å gjennomføre det de har lovet sine lokale velgere. Å anklage Oslo for ikke å tilgodese resten av landet er i prinsippet bare ris til egen bak.

Bergen må velge: Enten være verdens beste by, være seg selv nok på den kule måten – eller være enda et sted som mener at Oslo stikker av med for mye av godene.

Jeg stemmer for det første.

