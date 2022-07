Troen på at det finnes en fasit, kan ta knekken på det meste

Jeg elsker at vi har brukt så mange penger på dette kunstverket, men det betyr ikke at jeg er bundet til å like uttrykket.

Kunstanmelder i BT, Renate Synnes Handal, savner en poetisk finfølelse i «Bergen?»-skiltet.

Renate Synnes Handal Kunstanmelder

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For all del. Støtt det å fly inn en islandsk kunstner for å sette opp et skilt som kommenterer at «vi» reiser for mye. Men ikke kall meg giddalaus fordi jeg ikke deler samme smak som deg, slik Lars Skorpen gjør i BT 14. juli.

Det jeg ikke skriver i anmeldelsen, er grunnen til at det blir tre hjerter. Noen ganger prioriteres en hyggelig leseropplevelse foran kontekstuell runking.

Les også Innlegget hun svarer på: Giddalaus kunstanmeldelse

Skilt og kunst har vært venner lenge. Og med en lang tradisjon skal det mye til å klatre opp til topps. Både Jenny Holzer sitt «Protect me from What I Want» og Lawrence Weiner sitt «Bits & Pieces put together to present a Semblance of a Whole» ga meg frysninger første gang jeg så dem. Hvorfor?

«Bergen? «-skiltet på Flesland ble satt opp i 2017 og er laget av den islandske kunstneren Ragnar Kjartansson.

Fordi Holzer sitt er så storslått, men samtidig personlig og nært. Hun lar seg selv og sin sårbarhet stå og lyse ned fra en posisjon som vanligvis er forbeholdt markedskreftene vi alle trenger beskyttelse fra.

I Weiner sitt tilfelle briljerer han med sin semantiske innsikt, samtidig som han poengterer livets fragmentering. Og i begge tilfellene skjer dette umiddelbart. En slik umiddelbar kompleksitet kjenner jeg ikke igjen i «Bergen?»-skiltet.

Arne Rygg sitt «Det må finnes en utvei (skilt)».

Men vi trenger verken reise så langt bak i tid eller sted for å finne skilt-kunstverk av ypperste kvalitet. Arne Rygg sitt «Det må finnes en utvei (skilt)» står gjennom sommeren i Skulpturpark Bergenhus festning. Her skinner lengselen og håpet sterkt, samtidig som kunstneren er ydmyk nok til å erkjenne at heller ikke han sitter på svaret. En slik poetisk finfølelse savner jeg også i «Bergen?»-skiltet.

Likevel elsker jeg at vi har brukt så mange penger på dette kunstverket, og drømmer om at vi skal bruke mer. Men det betyr ikke at jeg er bundet til å like uttrykket. Jeg skulle heller ønske meg at det første kunstmøtet Bergen presenterte, var noe à la det sosiale og politiske sprellet til Goldin+Senneby i Göteborg, men det er bare min smak.

Eller at vi brukte anledningen til å vise frem våre egne lokale kunstnere. Men hva vet vel jeg?