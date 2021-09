Jeg ønsker å si til alle at jeg jobber i Nav

Vi fortjener å kunne gå hjem til familiene våre etter jobb uten å måtte se oss over skulderen.

«Vi er velferdssamfunnets siste sikkerhetsnett, og vi skal hjelpe folk videre uansett», skriver Line Marie Taule.

Line Marie Taule Mor til tre gutter, kone, datter, søster, tante og saksbehandler i NAV sosialtjenesten.

«Hva jobber du med, da?» Det klassiske spørsmålet under small talk på fest eller andre sammenhenger. Jeg ser personen an før jeg velger hvilken versjon av svaret mitt jeg skal gi.

Ikke fordi jeg ikke er stolt av jobben min, og ikke fordi jeg ikke synes jobben min er god nok. Nei, tvert imot er jeg veldig stolt, og etter 18 år i jobben som saksbehandler i sosialtjenesten og etter hvert en del av Nav, vet jeg at det er den jobben jeg vil ha.

Men, hvorfor har jeg da ulike versjoner av svaret? Det er fordi Nav er blitt et begrep som mange forbinder med noe negativt. Er personen full, svarer jeg saksbehandler i kommunen. Det er ofte så kjedelig at jeg unngår oppfølgingsspørsmål.

Er jeg litt usikker på personen, men den i alle fall er edru, så svarer jeg ofte derfor at jeg er saksbehandler i sosialtjenesten, men unnlater å si noe om at vi er en del av Nav. Er personen edru, og i tillegg virker hyggelig, får vedkommende svaret at jeg er saksbehandler i Nav Sosialtjenesten.

Line Marie Taule blir livredd når hun leser at folk i kommentarfeltene skriver at Nav fikk som fortjent.

Det er svaret jeg ønsker å gi alle, nettopp fordi jeg er stolt av jobben min. Men fordi begrepet Nav er blitt så negativt, kan det være slitsomt å gi det svaret.

For da risikerer jeg ofte å få høre om en tante eller nevø, eller et medieoppslag vedkommende har hørt om der Nav var tverr, vanskelig, lite tilgjengelig og tok fra folk muligheter for et godt liv.

Og som en der og da selvutnevnte representant, blir jeg i møte med slike folk forventet å forsvare, forklare og ikke minst rette opp i og beklage slike feil.

Jeg sier ikke at vi i Nav aldri gjør feil eller kan ha en dårlig dag på jobben, men jeg tør påstå at alle i Nav gjør sitt aller beste og ytterste for å oppfylle visjonen om å gi folk muligheter.

Jeg går på jobb for å kunne hjelpe og lette vanskene personene jeg møter står i. Men jeg jobber under et til tider innviklet og komplisert lovverk og forvalter skattebetalernes penger og kan ikke bare innvilge alt folk søker om.

Og selv om jeg hadde sluppet mange trusler og skumle situasjoner, kan jeg ikke dele ut penger fordi noen truer med å skade eller drepe meg om jeg ikke gjør det.

Jeg har jobbet i en butikk, der jeg sto alene. Sjefen min sa at dersom jeg skulle oppleve å bli ranet og truet, så skulle jeg heller gi fra meg pengene enn å risikere livet mitt for å vokte dem. Den muligheten har jeg ikke og skal jeg selvfølgelig ikke ha i Nav.

Truer noen med å skade eller drepe meg, må jeg stå i det. Vedkommende vil trolig bli utestengt en periode og bli politianmeldt, men både vedkommende og jeg vet at etter en tid, skal vi fortsette samarbeidet vårt.

For vi er velferdssamfunnets siste sikkerhetsnett, og vi skal hjelpe folk videre uansett. Og den som truet, skal få hjelp igjen og vi begynner så godt vi kan med blanke ark for å gå videre.

Jeg forstår at folk kan være frustrert i møte med oss. De er midt i en krise, de står i en vanskelig situasjon, og vi sitter på fellesskapets pengesekk eller tjenester, goder de trenger.

Men vi skal passe på at de som får disse godene, har rett på godene og at vi fordeler godene ut rettferdig og likt. Og ja, av og til føles det ut som om jeg skal vokte den pengesekken eller de godene, med mitt eget liv.

Jeg er stolt av jobben min, men når jeg i det siste har lest at folk i kommentarfelt om drapet ved Nav Årstad skriver at Nav fikk som fortjent, da blir jeg livredd.

Det var ikke Nav som ble knivdrept – det var en kvinne, en kollega, et familiemedlem, et menneske og så mye mer. Vi som jobber i Nav er individer, mennesker og av kjøtt og blod.

Vi er unge og gamle, vi er mødre, fedre, søstre, brødre, døtre, sønner, besteforeldre og så mye mer. Vi fortjener å være trygg på jobb og å kunne gå hjem til familiene våre etter jobb. Uten å måtte se oss over skulderen i redsel for om den frustrerte personen som vi ikke fikk hjulpet, står utenfor jobb for å ta hevn slik den sa. Bare når vi er helt trygg, kan vi yte vårt beste for alle.

Mediene har gjort jobben vår vanskeligere. Overskrifter om «Nav-ofre» er med på å gi inntrykk av at det er vi som jobber i Nav som skaper vansker og skaper ofre.

Det er ikke vi som bestemmer reglene, men vi må følge dem. Det er jobben vår. Etter et slikt medieoppslag merker vi ofte at folk er mer «på» allerede når de kommer inn døren hos oss.

De har fått et inntrykk av at de må gå i kampen med oss, og de har bestemt seg for at de ikke skal bli Nav-offer. Dette kan være deres aller første møte med Nav selv, men de har fått et inntrykk gjennom mediene at vi er hinderet de må over. Og noen er som vi har sett, villig til å gå over lik for å få det de ønsker.

Så hva blir svaret mitt neste gang, på hva jeg jobber med? Jo, jeg skal ta sats og si med stolthet: «Jeg jobber som saksbehandler i Nav sosialtjeneste», for jeg vil forsøke å gi folk at ansikt å knytte til Nav.

Slik at folk ikke glemmer at det var et menneske som ble knivdrept, og ikke Nav. Kanskje da vil vi slippe å lese at Nav fikk som fortjent etter en slik tragedie som vi nettopp har opplevd.

I respekt for den drepte kvinnen ved Nav Årstad, vis medmenneskelighet og omsorg for alle, uansett hva de jobber med.