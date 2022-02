Etter vinter kommer sommer

Kjære ungdom, ikke frykt! Livet har ingen fasit.

Ikke se på naboen, se i ditt eget speil, oppfordrer innsenderen.

Benedicte Jacobsen Ungdomsskolelærer

Ingen kan lære deg fullt ut hva som venter bak neste sving. Ingen kan forberede deg på hvor høyt fjell du skal bestige. Ingen kan fortelle hva du skal føle, når du skal føle, hvordan du skal uttrykke det du føler.

Det er ingen som vil beskrive hvor godt det kan føles når solen skinner, og da mener jeg virkelig skinner. Akkurat som vi ser rester etter tidligere stormer, forsøker å forstå, forsøker å forsiktig trå. Helt til du selv en dag i din egen vind må stå. Du blir nødt til å erfare det selv.

«Se hvilken ressurs du er for ditt liv. Søk dine styrker og mål uten tvil», skriver Benedicte Jacobsen.

Vi snakker om optimister og pessimister, dem som er positive og negative. De som sprer glede, og de som ikke er like flinke til å dele. Det snakkes om stødige personer, og de som en klarer rikke, de som er så fordømt sterke, også har vi de som føler at alt går på tverke. Vi har geniene, og så har vi de mindre smarte.

De som er i sentrum, og dem som blir etterlatt i skyggen. Vi snakker om såkalte idealer, mål, ønsker og drømmer som ingen andre forstår. Alltid er det noen som er best, de andre regnes mer som folk flest. Et hig etter å være unik, ingen andre lik, samtidig intens frykt for ikke å passe inn, frykt for ikke å ha like sinn.

Alle skal bestå livets test, ethvert mål skal de overgå. Ikke se på naboen, se i ditt eget speil! Kikk godt etter, ikke for å ettersøke feil. Se hvilken ressurs du er for ditt liv. Søk dine styrker og mål uten tvil. Ikke alles drøm trenger å bunne i livets utsikt fra en tretopp, sammen med apekatter. Også havbunnen har sine skjulte skatter. Så ikke lev et liv som ape, dersom du er fisk. Ikke mist deg selv i en verden fylt av press og frykt.

Det er ingen fasit på selve livet. Men uten et første skritt, vil du aldri oppleve fremgang i livet ditt. Så ta et steg frem, jeg vil alltid heie og være din trofaste venn!