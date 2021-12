BTs desperate kamp for bybane over Bryggen

Avisens dekning av den oppståtte parlamentariske situasjon er pinlig.

Her i Peter Motzfeldts gate ønsker flertallet i bystyret av tunnelinnslaget for traseen til Åsane skal komme.

Einar Kaarbø Morvik

BT har bestemt seg. Bybanen skal gå over Bryggen. Avisens kommentatorer brer seg ut over spaltene dagstøtt med krav om at de som ikke ønsker en bybane over Bryggen, må gi seg.

Som en kuriositet henger BT på en liten tekst om at kommentarene står for kommentators regning og ikke avisens. Kommentatorene er ansatt og lønnet av avisen, så deres uavhengighet er vel så som så.

Avisens dekning av den oppståtte parlamentariske situasjon er pinlig. Glem spørsmålet om hvor Bybanen (trikken) skal gå. Det interessante spørsmålet her er det som knytter seg til styreformen og utøvelsen av makt.

Valhammer velger å gå av, men forbeholder seg i neste setning å komme tilbake. Samtidig forutsetter han at flertallet i bystyret skal gjøre om sitt vedtak i den saken han velger å sette sin stilling inn på.

Dette er rett og slett udemokratisk og et klart tilfelle av politisk obstruksjon.

Einar Kaarbø var bystyrerepresentant for Høyre i Bergen mellom 1983 og 2003.

Jeg har vært aktiv deltaker i bypolitikken gjennom mange år og har siden kunnet følge med fra sofakroken. Noe slikt som dette har jeg aldri opplevd.

BTs fokus i saken er ytterst bekymringsfullt – det dreier seg om at flertallet må snu for at Valhammer og BT skal få viljen sin og legge Bybanen over Bryggen.

Saken slik den står nå, viser med all mulig tydelighet at byens politikere – i første rekke Valhammer – ikke er kapable til å styre byen etter parlamentariske prinsipper.

BT fremstiller det som en katastrofe at byen har vært uten byråd siden forrige onsdag. Neppe egnet til å forskrekke noen. Det skjer neppe så mye skjellsettende i byrådets avlukker i løpet av noen få dager.

Kommuneloven sier at dersom byrådet går av, skal det velges et nytt byråd i neste møte. Siden vi skriver desember, så er det vel bare snakk om dager til neste gang.

Min anbefaling til Høyre er at de stiller eget byråd til dette møtet. Et slikt byråds tiltredelseserklæring kan gjøres kort; gjennomføre bystyrets vedtak om regulering av tunneltrasé og for øvrig styre i tråd med bystyrets vedtak i ulike saker.