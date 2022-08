Til deg som kjøper boliger kun for å pusse dem opp og selge dem igjen

Hvorfor gjør du det egentlig?

Innsenderen mener vanlige familier blir utkonkurrert på boligmarkedet av spekulanter som er ute etter å tjene raske penger.

Mona Holen Nesttun, Bergen

Jeg tror ikke at du gjør det for å være så grei mot alle med ti tommeltotter som gjerne ikke kunne ha pusset opp like pent.

Du kan vel i det minste være ærlig og innrømme at det dreier seg om et stort og rungende «meg, meg, meg!»

Jeg vet ikke om du faktisk har tenkt gjennom det på ekte, men der du ser potensial, gjør mange av oss andre det også. Og med oss andre mener jeg forresten oss med moderate inntekter og kun noen skarve millioner til bolig, sånn sett i sammenheng med hva boliger faktisk koster i dag.

«Hvorfor skal du kjøpe boliger du ikke trenger når vi er så inderlig mange som gjør det?» spør Mona Holen.

Vet du at dem du utkonkurrerer når du slenger million etter million på bordet som om det skulle vært lommerusk, er familier som leter etter et hjem? Familier som trenger noen kvadratmeter ekstra fordi de har flere barn, eller kanskje fordi de er enslige forsørgere. Og dermed har akseptert at for å få den muligheten, så må de godta at kjøkkenet er fra 1960, og at veggene er dekket med tapeter som muligens har sett sine bedre dager.

Dette er familier som vil spare der de kan for å pusse opp vegg etter vegg, rom etter rom, om det så tar et tiår å komme i mål. For det viktigste er å kunne få skape sitt eget hjem til familien sin. Og det at badet var moderne for førti år siden, er ikke noe man kan ta hensyn til.

Jeg vet ikke hvor mange budrunder jeg har tapt til sånne som deg. Der jeg presser budet til det ytterste med et håp om endelig å få mulighet til å skape dette hjemmet, mens du åpner lommeboken i det uendelige frem til nok en bolig er din.

Ganske nøyaktig ett år etterpå ligger den på nytt for salg, med en prislapp som er noen greie millioner over det du kjøpte den for i fjor. Nok en gang har du tatt en av få boliger som er mulig å kjøpe for oss ordinære familier, og sørget for at heller ikke den skal være tilgjengelig for oss.

Forstår du at du er med på å forandre landet vårt til et land som snart ikke har plass til mennesker med moderat til lav inntekt? Forstår du at vi slutter å håpe på å få kjøpt oppussingsobjektene fordi vi taper budrundene likevel? Til sånne som deg?

Du har vel kanskje tenkt gjennom det, sånn helt på ekte, men jeg vet jo at du ikke bryr deg. For alle de andre kan vel ta seg av det å bry seg om mennesker som ikke har millionlønn, eller som har vært uheldig i livet. Men helst ikke du, eller? For du vil jo bare fortsette å tjene på å holde oss andre utenfor boligmarkedet og sørge for at vi aldri får skapt et hjem for vår familie.

Så jeg spør igjen: Hvorfor gjør du det egentlig? Hvorfor skal du kjøpe boliger du ikke trenger når vi er så inderlig mange som gjør det?

