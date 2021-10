Bergen er faktisk en av verdens beste byer

Statistikk og objektive størrelser viser at veldig mye går veldig bra her i byen.

«Vi gjør det godt sammenlignet med sammenlignbare byer, både i Norge, Europa og internasjonalt», skriver Mona Høgli (MDG).

Mona Høgli Nestleder i bystyregruppen for Miljøpartiet De Grønne

I BT 27. oktober leverer Senterpartiets Olav Reikerås en oppvisning i anekdoter for å slå fast at Bergen forfaller. Han mener det samtidig som kommunens budsjetter øker til nye prosjekter som gjør godt for mennesker og miljø.

Anekdotene til Reikerås står i sterk kontrast til kåringene Bergen vinner på rekke og rad. Icelandair har kåret oss til den fredeligste, Monocle har kåret oss til en av verdens beste byer av vår størrelse.

Vi har rikelig med natur sammenlignet med andre byer og blant de aller, aller beste på luftkvalitet. Vi gjør det godt sammenlignet med sammenlignbare byer, både i Norge, Europa og internasjonalt.

Festplassen pleide å være en parkeringsplass, men blir stadig bedre, gateopprustning for Nedre Nygård, Fløttmannsplass, plassen på Sydnes, for å nevne noen, bidrar også til en god by å bo i.

Videre skal nå for eksempel Vågsbunnen rustes opp, og arkitektkonkurransen for Torget og Bryggen er jo en fryd for alle som liker pene byrom. I tillegg kan jeg nevne lekeplass på Tollbodkaien, utvikling av Dokken, opprusting av Nygårdsparken, den nye bystranden og elveparken ved Møllendal.

Det ligger til sakens natur at det blir slitasje på byrommene når aktiviteten er stor. Det gjelder ikke minst på Torgallmenningen, som har vært ekstra utsatt på grunn av opprustningen av Olav Kyrres gate. Og Reikerås: Slapp av, planarbeidet er i gang for å reparere byens storstue, Torgallmenningen.

Avslutningsvis et hjertesukk: Bergensere, og en del bystyrerepresentanter især, viser en stor iver etter å beskrive at Bergen går ad undas. Selv om det selvsagt er en del å ta tak i her også, så viser altså statistikk og objektive størrelser at veldig mye går veldig bra her i byen.