Vi er digitale prøvekaniner

For noen av oss er konsentrasjonen ødelagt for alltid av flimrende skjermer.

«Digitaliseringen av skolen gir oss ikke et godt utgangspunkt for videre utdanning», mener Jenni Elvine Sandvik Brekke.

Jenni Elvine Sandvik Brekke Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg opplever det som at min generasjon er utsatt for et eksperiment. Vi er prøvekaniner, der både konsentrasjonen vår, læringsevnen vår og muligheten til å tenke langt frem blir spilt med.

Nå som skolehverdagen begynner igjen, er det spesielt én ting jeg har hatt i tankene i sommer. Jeg har gruet meg til å begynne med de utallige antall timene foran skjermen. Noe som i hovedsak ikke er forårsaket av pandemien og hjemmeskole på Google Meet, men nettopp fordi alt av bøker og undervisning er blitt digitalisert etter reformen Fagfornyelsen. Jeg vil si at det har store konsekvenser for oss elever i timene, hverdagen og fremtiden.

Jeg gikk på Rothaugen ungdomsskole, hvor tradisjonell undervisning ble satt til side, og skolebøker ble erstattet med digitale verktøy. Vi lagde «Ted Talks» foran et kamerateam, lærte om slaveri gjennom VR-briller, lagde vår egen nyhetspodkast og skypet med folk fra hele verden.

Vi fikk muligheten til å utfordre oss selv, samt løse og se oppgaver fra nye perspektiver gjennom en digitalisert skolehverdag. Dette fungerte fint for mange av oss. Vi utnyttet de digitale verktøyene til alt de kan brukes til.

Da jeg begynte på videregående, tenkte jeg at det ville være et steg videre på alle måter, inkludert den digitale undervisningen. Men etter Fagfornyelsen viste dette seg ikke å stemme.

Den gjorde at det siste året på videregående kun har bestått av pc-skjermen. Alle bøkene våre har vært på skjerm. Til og med mattetentamen, som elever har lært å skrive for hånd i ti år, var heldigital.

«Øynene og kroppen vår får aldri en pause fra skjermen. Det fører til vondt i nakken, hodet og kroppen, og potensielt dårligere syn i fremtiden», skriver Jenni Elvine Sandvik Brekke.

Skolesekken ble mye lettere, bøkene på skjermen var alltid tilgjengelig, og det var mye billigere. Men der sluttet også fordelene.

Øynene og kroppen vår får aldri en pause fra skjermen. Det fører til vondt i nakken, hodet og kroppen, og potensielt dårligere syn i fremtiden. Vi leser også flere korte, digitale tekster, som gjør oss dårlig forberedt til universitet, der dybdeforståelse blir viktigere. Man blir avhengig av å alltid ha med pc-en, som gjør at du aldri får koblet deg av.

Les også Denne kommunen dropper Chromebook for de minste

Å skrive for hånd og ha en variert og praktisk undervisning, gjør at barn lærer og husker bedre, viser forskning. Det er bevist at man ved å bruke hendene også utvikler hjernen på en annen måte. Dette blir vanskelig om man fortsetter slik vi gjør i dag.

Fag som krever mer konsentrasjonen, pugging og lesing, blir mer anstrengende enn vanlig. Mattetentamen, som senere blir matteeksamen, er nå heldigital, hvor alle hjelpemidler er tillatt. Oppgavene må dermed forandres til lange tekstoppgaver, som kan være utfordrende for dem med lesevansker. Nå handler matematikk mer om hva som er riktig, snarere enn hvorfor det er riktig.

Vi eksperimenteres med. Og konsekvensen kan bli enorm for hver enkelt av oss. For noen av oss er konsentrasjonen ødelagt for alltid av flimrende skjermer. Uansett hvem som kommer til makten etter valget i september, håper jeg at utdanningsministeren vil ta på alvor bekymringsmeldingene fra oss som ønsker et godt grunnlag for videre utdanning.