Helt feil å legge ned tannlegevakten i Bergen

Vi er bekymret for at flere tenner vil gå tapt.

Hva gjør du når barnets tenner skades etter arbeidstid og tannklinikken er stengt, spør innsenderne. Bildet viser en treåring med en skade som krever kjapp behandling.

Hilde Nordgarden og Anne Rønneberg På vegne av styret i Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Klokken er 17 en onsdag ettermiddag. Du har hentet barnet ditt i barnehagen. Mens du lager middag, faller barnet ditt og slår munnen mot stuebordet. Barnet har det vondt, og de to fortennene som nettopp har brutt frem, er slått inn i kjeven og er knapt synlige. Hva skal du gjøre?

Eller kanskje er det niåringen som våryr hopper på trampolinen du monterte opp igjen etter vinterlagring. Leken går ut av kontroll, og tennene henger igjen i trampolinenettet.

Disse barna er typiske eksempler på barn som får alvorlige tannskader.

I dag kan du oppsøke en sentralt beliggende offentlig tannlegevakt som er åpen på kveldstid for befolkningen i Bergen og omegn. Der møter du personell med stor kompetanse til å ta seg av alvorlige tannskader. Barnet ditt får hjelp, og du får informasjon om skadeomfang og videre oppfølging. Behandling og de vurderinger som gjøres på tannlegevakten, er tilgjengelig i samme journalsystem som den offentlige tannklinikken som skal følge opp barnet bruker.

Vi kan lese i Bergens Tidende 9. mars at fylkeskommunen planlegger å legge ned den offentlige tannlegevakten i Bergen på hverdager.

Hva skal du da gjøre, når barnet ditt skader seg etter arbeidstid og den offentlige tannklinikken er stengt? Med et gråtende barn på armen må du ringe rundt for å finne en tannklinikk som er åpen. Forhåpentligvis får du kontakt med en kveldsåpen privat tannklinikk. De tar imot dere og behandler barnet, selv om akutte tannskader er noe de sjelden ser, og kanskje har lite «hands-on» erfaring med. Du må betale for akuttbehandlingen, og kreve refusjon fra fylket i etterkant.

«Det er nå et politisk flertall for å styrke offentlig tannhelsetjeneste. I Vestland fylke skjer det motsatte», skriver innsenderne.

I artikkelen i BT 9. mars leser vi at det ikke er et fylkeskommunalt ansvar å ha tannlegevakt. Samtidig står det i lov om tannhelsetjenester at barn og andre prioriterte grupper har rett til gratis tannhelsehjelp. Det er ikke poengtert at dette kun gjelder i ordinær arbeidstid. FNs barnekonvensjon, som er en del av norsk lovverk, beskriver at barn har rett på den beste helsehjelp et land kan tilby.

691 barn og unge oppsøkte tannlegevakten i Bergen for akutt hjelp i 2018, viser hittil upubliserte data. De viktigste årsakene til besøkene var akutte tannskader (58 prosent) og smerter på grunn av tannråte (19 prosent). Fra forskning vet vi at det er større sjanse for å kunne bevare en skadet tann jo kortere tid det tar fra skaden skjer til man kommer til behandling. Å måtte ringe rundt for å få akutthjelp vil øke tiden, og noen foreldre vil kanskje også velge å vente med å søke hjelp til neste dag, når den offentlige klinikken er åpen.

Vi er bekymret for at flere tenner vil gå tapt eller at tennene vil få mer omfattende senskader, som igjen kan gi et større behandlingsbehov på lang sikt. I tillegg er det en utfordring at ikke alle familier har råd til å legge ut for privat tannbehandling med kveldstillegg.

Formålet med å opprette den offentlige tannhelsetjenesten var at alle barn og unge i Norge skulle ha samme mulighet for å motta hjelp, noe som også er lovfestet. Det er nå et politisk flertall for å styrke offentlig tannhelsetjeneste.

I Vestland fylke skjer det motsatte, og vi oppfordrer politikerne om å bidra til at tilbudet ikke svekkes. En nedleggelse av tannlegevakten på kveldstid vil ikke bare ramme barn og unge, men også andre sårbare grupper som den offentlige tannhelsetjenesten har ansvar for. Dette er grupper som ikke kan stå opp selv og forsvare sine rettigheter.

Til orientering: I Oslo er det åpen offentlig tannlegevakt for de prioriterte gruppene i tannhelsetjenesten hver ettermiddag/kveld.