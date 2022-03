Rasering av natur må verta kriminelt

Det finst altfor mange døme, òg her vest, på omsynslaus natursmadring.

Innsendaren er mellom anna kritisk til store motorvegprosjekt. Biletet er frå utbygginga av ny firefelts motorveg mellom Kristiansand og Mandal Øst.

Erlend Bakke Askøy

Det mellomstatlege panelet om klimaendringane (IPCC), som arbeider på vegner av Dei sameinte nasjonane (SN), krev «vern og bevaring av 30 til 50 prosent av arealene på land, i ferskvann og til havs – for at naturen skal bli mer motstandsdyktig mot klimaendringer».

Det skriv BT 1. mars, med tilvising til den andre av tre delrapportar i den sjette hovudrapporten om klimaforverringane. BT held fram: «Aldri tidligere har klimapanelet understreket sterkere viktigheten av å bevare intakte natur- og økosystemer.»

Generalsekretær i SN, António Guterres, hevdar at fråværet av leiarskap i klimasaka er kriminelt. Me og styresmaktene våre gjer oss til kriminelle dersom levemåten i det moderne samfunnet får halda fram med å øydeleggja naturen og klimaet.

Dette kravet frå Guterres om å kriminalisera tek Ola Hammer Langleite på kornet med det vektige innlegget «Forby hyttebygging!» i BT 28. februar. Langleite, som kjem frå Snåsa i Trøndelag, nemner ikkje hyttebyprosjektet Eidfjord Resort i Sysendalen nær Hardangervidda, men Eidfjord Resort tener veldig godt som døme på korleis ein hytteby som dei faglege og regionale styresmaktene i fleire år ikkje ville gje løyve til, vart gjort lovleg likevel.

Villreinflokk som beiter i området for det planlagde skianlegget i Sysendalen i vinter.

Eidfjord Resort vert no realisert, som det heiter, fordi dåverande kommunalminister Monica Mæland (H) i 2019 godkjende Eidsfjord Resort (med nokre sminkande tilmåtingar), i strid med det faglege avslaget frå dåverande Fylkesmannen i Hordaland (no Statsforvaltaren i Vestland) og andre faginstansar, i strid med omsynet til villreinen, miljøet og naturen. No reiser Eidfjord Resort seg i endeleg rasering av Sysendalen.

Her i Bergen og omland er det uendeleg mange andre tiltak som trugar naturen, just slik det er mange, mange andre stader. Er desse tiltaka å rekna som kriminaliserte etter delrapport to frå klimapanelet?

Denne planlagde brua over Bjørnafjorden vert ein del av E39 Hordfast. Innsendaren er kritisk til vegprosjektet.

Er ikkje det å realisera ein firefelts motorveg som ringveg mellom Nesttun, Arna og Vågsbotn, å realisera ei cruiseturisthamn Kildn som materialkoloss i den framleis urørte Eidsvika på Askøy, å realisera eit motorvegsamband Hordfast som asfalt- og betongelv gjennom Midhordland og Sunnhordland, og å realisera eit malplassert asfaltverk på ein skamfert og herja plass i furuskogen sør for Åsebø på Askøy, berre nokre få døme på den omsynslause natursmadringa som generalsekretær Guterres vil ha oss til å kriminalisera?

Korleis skal me i så fall ta ansvar, lat oss seia her i Vestland fylke og i Noregs land, for å gjera den ville klima- og naturskadinga som me materialiserer ikring oss på alle kantar, formelt ulovleg og reelt umogeleg?

Innsendaren er mellom anna kritisk til store motorvegprosjekt. Dette viser den planlagde Ringveg aust.