Hva er det som skjer i Norge?

«Flere og flere av disse, våre folkevalgte, blir avslørt i å sluntre unna lovverket», skriver innsenderen.

Kjære dere folkevalgte. Jeg må si at jeg er regelrett flau over hvordan dere holder på.

Katrine Breistein Skårnes Askøy

Det er ingenting som overrasker meg lenger. Skulle tro en ble det, men når det ene slår det andre, så er tilliten til Stortinget og dens representanter vekk. Samme med hvordan lovverket, Grunnloven og menneskerettighetene blir tolket av dem som skal styre landet vårt.

Konsesjoner på vindkraft som ikke er lovlig. Høye strømpriser som gjør at mennesker ikke har råd til å ha på varme, og studenter som må ha på seg to dyner for å spare strøm. Fengsling av uskyldige mennesker fordi lovverket var tolket feil.

Mennesker som blir bedt om å låne seg en grill for å lage seg mat. Mennesker som må bo i telt. Mennesker som står i lange køer for å få seg ett måltid. Historiene er så mange. Så graverende.

Katrine Breistein Skårnes håper politikernes lovbrudd får konsekvenser.

Så kommer politikerne. De som lager lovene. De som forvalter Norges økonomi. Mennesker en skal kunne stole på.

Flere og flere av disse, våre folkevalgte, blir avslørt i å sluntre unna lovverket. Systemet de selv har laget. De tar fra fellesskapet og skylder på at de ikke visste. De misforsto, eller de var så syke at de ikke kunne noe for det.

Mange hundre tusen kroner forsvinner bare. Gis nærmest bort. Men å gi noe til de svakeste i landet – det er for mye å forlange. Når politikere er syke eller gjør feil, så roses de nærmest. De blir forsøkt beskyttet av sine kollegaer.

Så hva er det som skjer? Finnes det ikke jurister på Stortinget som vet hva politikerne har lov til? Finnes det ikke økonomer som ser tallene? Er det så lite kontroll på Stortinget at de ikke vet hva lovverket sier?

Jeg var stolt av å være norsk. Av å bo i Norge. Men kjære dere folkevalgte. Jeg må si at jeg er regelrett flau over hvordan dere holder på. At dere som lager lovene ikke kan dem, mens det blir forventet av oss arbeidere på nederste trinn at vi skal vite alt. For oss hjelper det ikke å si: «Jeg visste ikke». Vi har alle en plikt til å sette oss inn i reglene.

Jeg håper virkelig alle steiner blir snudd og at lovbrudd får konsekvenser på lik linje med alle oss andre om vi bryter loven.

Loven er lik for alle.