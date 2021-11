Bygg Bybanen til Åsane nå!

Snubler vi nå, settes utviklingen av byen nord for sentrum tiår tilbake.

«Samler bystyret seg om byrådets traséforslag kan du en gang tidlig på 2030-tallet ta Bybanen til Åsane», skriver KrFs Håkon Pettersen og Beate Husa.

Beate Husa Byråd for KrF

Håkon Pettersen Gruppeleder for KrF i bystyret

Etter nye utredninger og mer kunnskap er konklusjonen enda tydeligere enn i 2014: Det er dagløsningen langs Bryggen som ivaretar kulturminnene, er økonomisk forsvarlig og kollektivfaglig klart best.

Bybanen er et byutviklingsprosjekt i verdensklasse. Banen er en generasjonsinvestering som endrer hvordan vi bygger, bor og beveger oss. Vi ser konturene av det langs traseen til Flesland – og det kommer til å bli enda tydeligere når banen til Fyllingsdalen åpner i 2023. Bybanen skaper og transformerer overalt hvor den kommer – den er en grønn og forutsigbar hovedpulsåre i byens transportsystem.

Samler bystyret seg om byrådets traséforslag kan du en gang tidlig på 2030-tallet ta Bybanen til Åsane. Du kan gå til Torget og sette deg på banen som glir fredfullt over et pulserende Bryggen uten busser, biltrafikk og støy.

Den vil ta deg effektivt gjennom Indre Sandviken før du kommer ut av tunnelen ved Sandviken sykehus. Der er motorveien borte. Barrieren som deler Ytre Sandviken i to, er erstattet med bane og sykkelvei. Fredeliggjøringen av Ytre Sandviken er ikke lenger bare en fjern drøm – den er ett bystyrevedtak unna å bli en realitet. Videre tar banen deg til Eidsvåg. Den går gjennom Ervik og forbi Griggastemma. Nå tar en tunnel deg til Åsane terminal, og det er bare 17 minutter siden du satt deg på banen ved Fisketorget.

Åsane sentrum får bygate med bybane og blir et moderne bydelssentrum med et fantastisk kollektivtilbud til sentrum. Banen fortsetter til Liavatnet på Nyborg hvor det tilrettelegges for byutvikling før banen treffer sitt foreløpige endestopp i Vågsbotn.

KrFs tidligere byutviklingsbyråd, Filip Rygg, så allerede i 2014 at tunnelløsningene som ble foreslått, ikke ville være mulig å gjennomføre. Allerede da ga et samlet fagmiljø en klar anbefaling om at en dagløsning over Torget og langs Bryggen ville være det beste. Konsekvensen av dette ble at KrF gikk ut av byråd når Høyre sviktet i denne avgjørende saken, men i 2015 lyktes vi sammen med Venstre å snu Arbeiderpartiets standpunkt.

Byutvikling er de lange linjers arbeid. Utbygginger vi ser i dag er resultat av vedtak fattet mange år tilbake, og Bybanen er et resultat av tidligere politikeres visjoner og møysommelige arbeid – nettopp dette er noe dagens bystyrepolitikere bør ta innover seg – at det bystyret 24. november i realiteten skal avgjøre, er om banen skal bygges fra sentrum og nordover mot Åsane eller ikke.

Snubler vi nå, settes utviklingen av byen nord for sentrum tiår tilbake. Det hviler et tungt ansvar på de som nå driver politisk spill, ikke tar innover seg realitetene og spekulerer i det ene tunnelalternativet etter det andre.