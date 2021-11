Ikke del Bergen sentrum i to

Dagløsningen vil gjøre uopprettelig skade på vårt fantastiske byrom.

En bybane som går gjennom byen vår hvert femte minutt vil endre sjelen i byen vår om til noe ingen ønsker, og der er ingen vei tilbake, mener Freddy Frydenbø.

Freddy Frydenbø Rådal

Etter en altfor lang diskusjon går nå kampen om Bybanen inn i sin siste fase. Skal banen til Åsane gå over Bryggen eller legges i tunnel utenom sentrum? Det Ap-ledede byrådet mener at Bryggen er det beste alternativet.

Det er den motsatte løsningen av det Ap gikk til valg på i 2015, og som to småpartier på vippen fikk trumfet gjennom mot viljen til et flertall av byens befolkning. Nå er det opp til bystyret å ta den endelige beslutningen 24. november.

Vi har fått servert argumenter fra begge leire. Det hevdes at tunnel vil skade kulturlagene i byen vår, at setninger kan skade bygninger, senke grunnvannstanden etc., og at løsningen vil koste over to milliarder mer enn banen over Bryggen. Tunneltilhengerne på sin side hevder at Bryggens plass på Unesco-listen vil stå i fare om den legges der, og at til tider vil høy vannstand være et problem.

Alt dette er relevante argumenter, men det viktigste, og egentlig det avgjørende argumentet er at Bybanen ned Christies gate, ut Småstrandgaten, over Torget, forbi Kjøttbasaren og ut på Bryggen for all fremtid vil dele sentrum i to og gjøre uopprettelig skade på vårt fantastiske byrom.

Ingen kan være i tvil om at dobbel skinnegang, stolper og kjøreledninger, og et 40 meter lang tog tvers gjennom byen vår hvert femte minutt vil endre sjelen i byen vår om til noe ingen ønsker, og det er ingen vei tilbake. For ikke å snakke om kaoset i de årene byggingen vil foregå.

Vi er verdensmestre i å bygge undersjøiske tunneler, så mulige lekkasjeproblemer løser vi. I et land med 12.000 milliarder «på bok», med en hovedstad som har fått bevilget hundre milliarder til en rekke prestisjebygg, er en eventuell merkostnad på ca. to milliarder for tunnelløsningen for bagateller å regne – det er tross alt ikke mer enn vår offshorenæring tjener på en dag.

Om byens befolkning hadde blitt spurt, tyder alt på at et stort flertall ville stemt for Bybanen i tunnel. Det burde være et signal til hva bystyret vedtar 24. november.