Kan man tro på en gud som ikke kan fikse verden?

Ingen katolikk kan være uberørt av de skandaler som nå avdekkes, men jeg forlater ikke kirken av den grunn.

Gud viser seg i et lite hjelpeløst barn i stallen julenatten. Innsenderen finner stor trøst i å tro på en gud som gjør seg så liten. Bildet er fra St. Catherine i Betlehem.

Anne Samuelsen Katolikk

Mange katolikker med meg blir stadig møtt med undring over at mennesker kan tilhøre en kirke, som fra et sekulært ståsted bedriver overtro, undertrykkelse og begår overgrep, og hvis Gud i tillegg ikke klarer å hamle opp med verken lidelse eller ondskap i verden. Hva er poenget?

Til dem vil jeg i første omgang svare med ordene til munken som veiledet meg inn i kirken en gang på 1990-tallet: «Kirken har i 2000 år bestått av mennesker!» Også verden består av mennesker med fri vilje til å gjøre godt eller ondt.

Konsekvenser av ondskap fra kristne blir muligens verre fordi man forventer bedre, men også fordi det ikke bare kan frarøve den uskyldige part fred, tillit og glede her på jorden, men også den tro som var en vesentlig bestanddel av deres liv – evige liv. Ingen katolikk kan være uberørt av de skandaler som nå avdekkes, men jeg forlater ikke kirken av den grunn.

Anne Samuelsen finner glede og mening i å være en del av fellesskapet i den katolske kirken.

For meg som troende er det ikke bare godt, men helt nødvendig å vite at kjernen i troen ikke lar seg ødelegge av menneskelig ondskap. Sentralt her er den sårbare gud som viser seg i et lite hjelpeløst barn i stallen julenatten.

Det er faktisk en stor trøst å tro på en gud som gjør seg så liten og blir så totalt del av vår nød, at han stiger ned fra sin høye himmel og blir fattig, flyktning, utsettes for baksnakkelser, vold, svik, tortur og drap.

Kristne har en gud som vil være sammen med oss når pandemi, voldsbølger og personlige tragedier skyller over oss. Han har et ansikt, Jesu ansikt. Han led selv på korset og viste med det at han er med oss, også i lidelsen. Det er nok av elendighet som verken moderne helsevesen eller sekulære ideologier kan få bukt med.

Våre psykologer og andre helsearbeidere har alle registrert at mennesker som lider fysisk eller psykisk, får bedre liv når de kan finne harmoni innenfra. Man gjenkjenner at den kan komme ved at det blir mulig å tilgi – ved «mindfulness», trening, turer i vakker natur, samtaler med venner og familie, vakker musikk, ja, alt som berører kjernen i det å være menneske, våre innerste rom.

Det er i dette rommet troen kan virke i uante dybder og mirakuløst forvandle et menneske. Kirken som fellesskap, lesing av Bibelen og åndelige litteratur er ikke bare vakre gaver her, men åpner det uforklarlige evighetsperspektivet.

Jeg er ikke villig til å kaste ut den store glede, mening og takknemlighet som kommer gjennom et regelmessig bønneliv og tilbedelse av en gud som bare ønsker å skape fred i hjertene og verden – fordi kirken består av mennesker!

Aldri ville jeg bytte bort den utrolige grenseoverskridende opplevelsen av fellesskap når jeg sitter i en messe og synger og ber sammen med mennesker fra hele verden, også mennesker som har vært fattige, flyktninger og forfulgte.

Av våre prester, munker og nonner får jeg ta imot den føde, den veiledning, den tilhørighet som gjør at det er mulig å erfare et urokkelig menneskeverd og en uforklarlig trygghet og glede, midt i all den elendighet som vi alle får oppleve i forskjellig grad.