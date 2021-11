Bruk refleks!

Jeg vil se deg, ikke treffe deg.

Hvis vi alle hadde brukt refleks, ville vi kunne se hverandre mye lettere, skriver bussjåførlærling Anders Jæger Rønneseth.

Anders Jæger Rønneseth Bussjåførlærling i yrkessjåførfaget

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg kjører ofte tidlig om morgenen, mens det ennå er mørkt ute. Da ser jeg ofte mange som ikke bruker refleks, eller som har en gammel refleks.

Trygg Trafikk anslår at hvis man bruker en god refleks, så kan man se personen som bruker refleks fra 140 meter. Hvis man ikke bruker refleks, blir man bare sett fra 25–30 meter.

Det er kjempelett å sjekke om refleksen fungerer. Hvis du har en ny refleks, kan du gå inn i et mørkt rom, lyse på den nye og gamle refleksen og sammenlikne. Det kan også være greit å bruke en CE-godkjent refleks, for da vet du at den oppfyller de norske kravene for minimumsrefleksjon. Det kan også være greit å bruke flere reflekser – for eksempel en på armen og en på beinet, fordi de beveger seg når du går.

Anders Jæger Rønneseth er bussjåførlærling i yrkessjåførfaget og oppfordrer alle til å bruke refleks.

Hvis vi alle hadde brukt refleks, ville vi kunne se hverandre mye lettere. Det er mange som tror at de ikke trenger å bruke refleks, bare fordi det er gatelys der de går. Dette gir en falsk trygghet, og det kan bli vanskelig for bilistene å se fotgjengerne i gatelysene – spesielt hvis det er mørkt og det regner.

Bruk refleks. Jeg vil se deg, ikke treffe deg. La oss sammen bidra til et tryggere trafikkbilde i Bergen.