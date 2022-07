Slik kan havvind bli et industrieventyr for Norge

Vi trenger like handlekraftige politikere som da oljenasjonen ble til.

Havvindsatsingen kan legge grunnlaget for utviklingen av en ny og eksportrettet leverandørindustri på fastlandet, mener innsenderne.

Åslaug Haga Administrerende direktør i Norwea - Norsk Vindkraftforening

Arvid Nesse Leder av Norwegian Offshore Wind

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Havvind er kanskje Norges største industrielle mulighet siden det første oljefunnet, og er utpekt som et særskilt viktig innsatsområde i regjeringens veikart for et grønt industriløft. Vi frykter imidlertid at denne muligheten glipper dersom havvindsatsingen ikke konkretiseres veldig snart.

Regjeringen har satt et mål om 30 gigawatt havvind tildelt innen 2040. Stortinget har fulgt opp med å kreve raskt tempo i satsingen. Vi setter stor pris på politikernes vilje til å satse og håper dette blir til konkrete planer.

Arvid Nesse og Åslaug Haga presenterer fem punkter for å lykkes med havvind.

Hvis havvindsatsingen utformes riktig, kan den legge grunnlaget for utviklingen av en ny og eksportrettet leverandørindustri på fastlandet. En ny rapport fra Menon Economics viser at flytende havvind kan skape over 52.000 arbeidsplasser i 2050.

Leverandørleddet vil bestå av en rekke bedrifter innen ulike segmenter. Det vil være rederier som tilbyr fartøyer til bruk under bygging og drift, og teknologibedrifter som leverer utstyr til flytende havvindparker. Det kan også være selskaper som tilbyr ingeniørtjenester, for eksempel innen sikkerhet og drift.

Ved utbyggingen av Hywind Scotland, som så langt er verdens største flytende havvindpark, var hele 30 prosent av leveransene fra norske selskap. Bransjen har også verdifull erfaring fra utbyggingen av Hywind Tampen i Norge, som nå er godt i gang.

Utgangspunktet er med andre ord godt, men vi kan likevel ikke ta det for gitt at havvind blir til et industrieventyr i Norge. Statsministeren la tidligere i vår frem sin fempunktsplan for å lykkes med havvind.

Her er våre fem punkter.

1 Jevnlige utlysinger I februar presenterte regjeringen sin plan for havvindsatsingen. Fra v. daværende olje- og energiminster Marte Mjøs Persen, statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og næringsminister Jan Christian Vestre. Regjeringen må sette seg delmål for utbygging i 2030 og 2035. På samme måte som jevnlige konsesjonsrunder har vært et nøkkelelement i oljepolitikken, må en jevn utlysningstakt være det i havvindsatsingen. Det har Stortinget også bedt om. En slik strategi vil gi norske leverandører forsikringer om at havvind vil gi jevnlig med oppdrag i mange år fremover. Det vil gi næringen den forutsigbarheten den trenger for å tørre å investere her hjemme.

2 Konkret og forpliktende tidsplan Havvindturbiner til den flytende havvindparken Hywind Tampen monteres på Sløvåg i mai. Det må på plass en konkret og forpliktende tidsplan for de områdene som allerede er åpnet. Den må vise når de ulike avklaringene og milepælene i tildelings- og konsesjonsprosessen og utviklingen av nettløsninger, skal finne sted. Med en slik tidsplan får også industrien på land mulighet til å planlegge sin aktivitet og posisjonere seg for leveranser.

3 Tilrettelegge for norske leverandører Den norske oljeleverandøren Aibel leverer omformerplattformer til Equinors havvindprosjekt Doggerbank. Utbyggingene må legge til rette for oppdrag til norske leverandører, og teknologiutvikling hos disse må være en viktig forutsetning for å få tillatelse til å bygge havvind i Norge. Her må vi gjøre alt som er mulig innenfor dagens regelverk. Vi må ruste norske leverandører til å kunne eksportere sine produkter og sin kompetanse, slik at havvind også blir en kraftfull eksportindustri.

4 Andre næringer på havet «Vi trenger enda mer kunnskap når vi skal satse i stor skala, i tillegg til en god dialog med andre næringer», skriver innsenderne. Regjeringen må støtte prosjekter som sikrer at utbyggingen skjer i tråd med andre næringer på havet. Vi i industrien er opptatt av at forskningsmiljøene i Norge får gode vilkår til å skaffe verdifull innsikt om påvirkning på marint liv og fugl. Vi vet heldigvis allerede mye om miljøeffekter og hvordan havvind påvirker næringer som skipsfart, fiskeri og forsvar. Likevel trenger vi enda mer kunnskap når vi skal satse i stor skala, i tillegg til en god dialog med andre næringer.

5 Avklare støtteordninger Danmark er et av de involverte landene i EUs havvindsatsing. Norge er ikke med. Regjeringen må avklare nettløsninger og støtteordninger knyttet til havvindsatsingen. Dette er helt avgjørende for at vi i det hele tatt skal komme i gang. Regjeringen må være en pådriver for et samarbeid med våre naboer rundt Nordsjøen om utbygging av et kraftnett for havvind. EU-kommisjonen har allerede tatt initiativ til et samarbeid mellom Danmark, Tyskland, Belgia og Nederland. Norge og Storbritannia må bli med på dette, slik at man kan planlegge nettløsninger som er mest mulig kostnadseffektivt og til alles beste. I tillegg må støtteordningene for Utsira Nord og første fase av Sørlige Nordsjø II avklares. Stortinget har bedt regjeringen utrede ulike støtteordninger og virkemidler som kan være utløsende for å få igangsatt prosjekter for flytende havvind, deriblant differansekontrakter. I en overgangsfase krever industrialiseringen av flytende havvind risikoavlastning, og innretningen på dette må avklares raskt.

I 1962 sendte Phillips Petroleum et brev til norske myndigheter hvor de ba om tillatelse til leting i Nordsjøen. Tre år senere ble den første konsesjonsrunden utlyst. Syv år senere, på lille julaften 1969, ble det funnet oljet på Ekofisk. Dermed var vi i gang, både på sokkelen og langs kysten.

Nå handler det om havvind, og vi trenger like handlekraftige politikere som da oljenasjonen ble til.