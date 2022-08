Staten må hjelpe bedriftene over kneiken

Ryggraden i det norske næringslivet er de eneste som nå betaler full markedspris.

«Vi er enige i at bedriftene normalt skal klare seg selv. Men dette er en ekstremsituasjon», skriver Marit Warncke i sitt svar til BTs lederartikkel.

Marit Warncke Administrerende direktør, Bergen Næringsråd

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Bergens Tidende går på lederplass mot strømstøtte til bedriftene. Konsekvensen av et nei vil være permitteringer, tapte arbeidsplasser og hoteller som må vinterstenge.

Det er hyggelig å få strømstøtte privat, men det nytter lite om jobben forsvinner fordi næringslivet ikke får det.

Vi er enig i lederen at det er en grunnleggende oppgave for staten å skape gode og forutsigbare rammer for næringslivet. Men har staten gjort det?

Dagens krise er delvis skapt av staten selv, noe som gjør det naturlig at den hjelper. Manglende utbygging av sentralt overføringsnett gir oss i vest et paradoks der vi produserer mye mer enn vi forbruker, men ledningene gjør det lettere å føre strømmen østover enn vestover.

Manglende overføringskapasitet mellom nord og sør i Norge betyr i praksis at næringslivet i Bergen nå subsidierer næringslivet i Trondheim fordi strømmen ikke kommer sørover.

Les også BT mener: Regjeringen må være varsom med strømstøtte til bedrifter

Denne vinteren kobles også tre store oljeplattformer på nettet. Dette prises allerede nå inn. Staten har håndtert vindkraftsaken på en måte som gjør at der ikke kommer ny vindkraft på land og det går i sneglefart til havs. Opptrapping og varslet opptrapping av Co₂-prising i kvoter og avgifter presser også prisen opp.

Frem til nå har også skatteregimet for vannkraft begrenset utbyggingen. Der er det gjort en mindre, men viktig endring. Sammen med manglende nedbør i Sør-Norge, lite vind i Europa og krig, gir dette strømkrise. Ny kapasitet til høyprismarkeder bidrar også når situasjonen ellers er trang.

Noe vil gå over, noe krever mer langsiktige tiltak. Men økte strømpriser er noe staten tjener stort på. Det vi ber om, er at noe av dette brukes til å hjelpe bedriftene over kneiken.

Dagens strømkrise er delvis skapt av staten selv, noe som gjør det naturlig at den hjelper, mener innsenderen.

Dagens system gir også store utslag. Husholdningene kompenseres. Store, kraftkrevende bedrifter har langsiktige avtaler som i noen grad skjermer dem. Landbruket har fått kompensasjon. Offshoreinstallasjonenes skattesystem betyr at staten tar 78 prosent av regningen. Det offentlige kompenseres og tjener til dels på dette.

Det som står igjen, er ryggraden i det norske næringslivet, de små og mellomstore bedriftene, handel, verksteder og verft, og reiseliv. Dette er under 20 prosent av strømforbruket. De er de eneste som nå betaler full markedspris.

Konkurrentene deres i utlandet gjør ikke det. Storbritannia, Frankrike, Nederland, Tyskland, Spania med flere har alle innført enten reduserte avgifter og/eller støtte- og prisbegrensninger for bedriftene. Dermed risikerer vi å tape eksportandeler.

Les også BT-kommentator: Staten bør ikke gi bedriftene en eneste krone i strømstøtte

Vi er enige i at bedriftene normalt skal klare seg selv. Men dette er en ekstremsituasjon. Det vi ber om, er ikke som BT sier «å bruke skattebetalernes penger». Det vi ber om, er at også bedriftene og arbeidsplassene får kompensert noe av merinntektene staten har fått fra dem i denne perioden, slik at arbeidsplassene ikke blir borte mens staten tjener gode penger.

Bergen Næringsråd er aktiv i diskusjonen om strømkrisen, og vi blir lyttet til. Vi håper politikerne og regjering lytter mer til oss enn til BT i dette spørsmålet.

Marit Warncke er ordførerkandidat for Høyre i Bergen.

Hva vil du skrive om? Send et innlegg til debatt@bt.no! Usikker på hvordan en gjør det? Se tips på denne siden.