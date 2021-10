Dette er ikke et grønt skifte

Politikerne skal også sikre tradisjonell naturgitt næring, natur og miljø.

Innsenderen mener gruveselskap blir begunstiget når de får tillatelse til å dumpe avfall i norske fjorder, her representert ved Førdefjorden.

Rune Birger Nilsen Medlem i Norges Miljøvernforbund

Bergindustrien står klar til å sprenge og grave seg frem i fjell og grunn. Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri, frir i BT 7. oktober til Ap og Sp og peker på viktigheten av komme i gang med utvinning av geologiske ressurser for å kunne realisere det grønne skifte.

Det fristes med flere arbeidsplasser og inntekter til distrikt og kommuner, noe som sikkert virker forlokkende for enhver politiker.

Politikerne skal også sikre tradisjonell naturgitt næring, natur og miljø. Her kreves det god balansegang og klokskap.

Å søke om dispensasjon for å kunne fortsette å forurense i miljøets navn, er ikke veien å gå. Regjeringen har gitt Nordic Mining og Nussir ASA operasjonell lisens for å utvinne rutil fra Engebøfjellet i Førdefjorden og anlegge kobbergruve ved Repparfjorden i Finnmark.

Statstillatt dumping av gruveavfall i norske fjorder favoriserer gruveselskapene. Alle forstår at selskapene blir begunstiget når de får grønt lys av den norske stat til å dumpe millioner av tonn farlig gruveavfall rett ut i nasjonale laksefjorder.

Staten bør kun støtte eller gi tillatelser som er ment å kompensere for skader forårsaket av naturkatastrofer eller andre eksepsjonelle hendelser. Forretningsbasert gruvevirksomhet som mottar tillatelse til å dumpe gruveavfall i norske fjorder, mener jeg er i strid med EØS-avtalens artikkel 61 om statsstøtte.

Arbeid, forhold eller tiltak som forverrer vannmiljøet skal ikke kunne fortsette, langt mindre igangsettes, mener innsenderen.

EUs Vanndirektiv setter strek på den måten at all degradering og forverring gradvis skal opphøre. Det vil si at tiltak som heretter igangsettes, og som direkte eller indirekte influerer på kystvannet, skal utelukkende forbedre vannmiljøet.

Pågående utslipp skal opphøre eller utfases. Arbeid, forhold eller tiltak som forverrer vannmiljøet skal ikke kunne fortsette, langt mindre igangsettes.

Det er tillat å anlegge et deponi på land, og et slikt deponi skal følge sirkulærøkonomiens retningsvalg, noe som sikrer mindre forbruk, mindre avfall, gjenbruk og gjenvinning.

Kunnskap handler også om natur og miljø. En grønn ed gjør ingen skade!