Vi behøver grønne lunger i Åsane

Byggeboomen må ta slutt.

Det burde være enhver bystyrerepresentant fordømte plikt å ta vare på slike siste åpne lunger, mener innsenderen.

Frank Angel Skoglund Beboer i Myrdalsvegen 74

Nylig mottok jeg et nabovarsel om nok en utbygging i Åsane. Denne gang et nærings- og idrettsbygg med parkeringskjeller i Myrdalsvegen 147, noe som selvsagt vil påvirke både vår hverdag og muligens nattero.

Det føyer seg inn i rekken av utbygginger de siste årene. Horisont, Åsane kulturhus, Vestlandshallen, Åsane Arena, skoler, barnehager, etc., etc.

Fortettingen som alt er ferdigstilt i dette området, burde gi Bergen kommune signaler om de få muligheter som finnes igjen av slike åpne lunger, signal til å sette på nødbremsen for videre utbygging! Og rope et varsku til alle som har noe med dette å gjøre.

Eller er det kun pengene som rår?

Innsenderen mener illustrasjonene i nabovarselet ikke tydelig nok viser hvordan det planlagte bygget sklir inn i omgivelsene.

Når «oversiktstegninger» som følger med, er så intetsigende som dem jeg mottok i nabovarselet, kan man jo lure. Tegningene bør vise hvor stort dette bygget blir, sammen med for eksempel Vestlandshallen og det øvrige som nå er «nesten» ferdig.

Det burde være mulig å ta bedre vare på slike åpne lunger, som denne tomten absolutt representerer. Det skulle være enhver bystyrerepresentant fordømte plikt å ta vare på slike siste åpne lunger!

Om det finnes noen som helst mulighet til å påvirke vedtaket, er det mitt, og sikkert mange andres ønske, at alle med tilknytning til dette bygget setter inn alt de kan for å påvirke en endring av disse planene! Og aller helst burde kommunen selv kjøpt tomten, for å sikre et sårt tiltrengt grønn lunge på Myrdal.