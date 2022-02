Sosiale medier gjør oss mindre opplyst

Hva gjør det med kildekritisk tenkning og «viten» dersom alle kan stå frem og mene noe?

Kristin Sæbø Sykepleierstudent, Bergen

Den siste tiden, kanskje især de to siste årene, har de sosiale mediene fått en enda større rolle i våre liv. Som om ikke det allerede var en tidstyv. Alt skjer på telefonen, og jeg føler meg nærmest presset til å være tilgjengelig til enhver tid.

Smarttelefonen har sin nytte, men som alt annet innehar også den begrensninger. For hvorfor er det slik at selv enkle busstider er problematisk å lære seg? Hvorfor klarer jeg ikke å innrette meg etter de enkleste ruter? Til og med matoppskrifter må leses flere ganger. Også timeplanen som jeg kunne på rams på barneskolen, er i dag noe jeg sjekker flere ganger i uken for å forsikre meg.

Jeg er selv aktiv på sosiale medier. Det er fint å oppdatere seg på verden og gamle bekjente. Mennesker er i likhet med mange andre dyrearter sosiale, og vi er opptatt av tilhørighet og trygghet i flokken. Når vi forteller hverandre historier om andre, sier vi samtidig noe om hvor vi står verdimessig.

Livene til andre er jo tross alt spennende. Samtalene vi har med hverandre, dreier seg jo ofte om dette. «Har du fått med deg at det er slutt mellom dem?» «Har du hørt at hun er gravid?»

Dette er jo kunnskaper som i dag fremstår overflatisk. Man trenger vel strengt tatt ikke denne informasjonen – eller?

Her en morgen satte jeg meg i sofaen med en god kopp kaffe. Uværet herjet utenfor vinduet, og jeg lente meg godt tilbake kun for å «nyte». Jeg ble plutselig invadert av salgsreklamer på melding fra ulike butikkjeder. Er det bare meg, eller er «salg» den nye normen? Vel, brått ble den rolige morgenstunden med nytelse revet bort av vås.

En kaffekopp ble til to, og «God morgen Norge» fortsatte på skjermen. Debatten rundt ansettelse av sentralbanksjef var tema. Men oppmerksomheten min ble rettet mot hvem som var gjester vedrørende tema. Marna Haugen? Er ikke hun den komikerfruen?

Hva har hun med ansettelse av sentralbanksjefen å gjøre, tenkte jeg. Dette ble fort en diskusjon basert på ens personlige meninger/erfaringer. Heia ytringsfriheten. Men hva gjør det med kildekritisk tenkning og «viten» dersom alle kan stå frem og mene noe?

Kanskje er det på tide at vi benytter tiden vår til å oppnå dekning for meningene våre? Eller er det greit nok å bare ha en mening om meninger?