Den lave forståelsen Bergen Unge Venstre viser for arbeidslivspolitikk er bekymringsverdig.

Bergen Unge Venstre er ute i BT 11. mars for å fremme at Norge bør åpne for generell søndagshandel. Vi i Handel og Kontor kjenner oss ikke igjen i bildet August Simonsen maler av arbeidslivet.

Høyresiden i norsk politikk har lenge argumentert for at søndagsåpne butikker vil føre til flere arbeidsplasser. Dette er en påstand uten noe faktuelt grunnlag.

Regjeringens egen utredning om søndagshandel fra januar 2018 konkluderer med at søndagshandel ikke vil medføre flere arbeidsplasser eller antall arbeidstimer. Dette er fordi at det som ville blitt handlet på søndagen, allerede blir handlet på lørdagen.

Ikke engang Næringslivets Handelsorganisasjon (NHO) ønsker søndagshandel, da det mest sannsynlig vil medføre til økte utgifter til strøm og driftskostnader i butikken.

Den lave forståelsen Bergen Unge Venstre viser for arbeidslivspolitikk er bekymringsverdig. August forteller at det er mange som ikke ønsker å jobbe på mandager klokken 8. Det er faktisk helt feil, de aller fleste i Norge ønsker å jobbe fra 8–16. Da er du mest sannsynlig fast ansatt på heltid, noe mange unge arbeidstakere drømmer om.

En drøm som er blitt vanskeligere med Venstre i regjering.

Unge Venstre sitt syn på frihet er skremmende. Arbeidslivspolitikken de har ført de siste fem årene er forferdelig for norske arbeidstakere.

Venstre støttet å fjerne fagforeningers mulighet til kollektiv søksmålsrett, åpnet opp for generell adgang til midlertidige ansettelser, innførte 0-timerskontrakter, stemte for en realnedgang på fagforeningsfradraget og fremmet en total ødeleggelse av det norske pensjonssystemet. Dette er ikke frihet for vanlige folk, det er heller en frihetsberøvelse.

Jeg ønsker å komme med en oppfordring til Simonsen. Som resepsjonist på et sportssenter anbefaler jeg han å melde seg inn i LO. Vi fagforeningsmedlemmer har gjennom 120 år med kamp formet det norske arbeidslivet til å ha høye lønninger og gode arbeidslivsvilkår.

Det er det som har gitt fleksibilitet for folk flest, ikke Unge Venstres liberalisme.