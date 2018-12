DEBATT: Vi har ingen garanti mot å bli rammet av ras, selv om vi har måleinstrumenter på noen få fjell.

Vi lever i et av verdens tryggeste land. Selv om vi har skogbranner, er de langt snillere enn dem vi ser i California. Om vi har jordskjelv, er styrken helt nederst på Richters skala, med få eller ingen konsekvenser.

Flom kan gjøre mye skade, men våre flommer kommer heldigvis i en helt annen klasse enn hva en har i mange andre land. Ikke engang stormene kan matche det de opplever i Karibia og andre varmere strøk.

Men så har vi disse skredutsatte stedene. Fjellet Mannen i Romsdalen er blitt kjent gjennom hyppige oppslag i media. Åkerneset som truer med å falle ned i Storfjorden på Sunnmøre, er utgangspunktet for katastrofefilmen Bølgen. Tsunamien vi kan forvente her, truer ikke bare Geiranger, men alle bygdene langs fjorden - Tafjord, Valldal, Hellesylt, Stranda, osv.

I tidligere tider har slike ras ført til tap av mange menneskeliv. Bautasteinene som står i Tafjord og Loen, har nesten to hundre navn på omkomne fra de store rasulykkene i 1905, 1934 og 1936.

I et moderne samfunn vil vi ikke akseptere slike konsekvenser. Siden det er uhyre kostbart å flytte folk til tryggere steder og legge alle utsatte veier i tunneler, satser vi på overvåkning. Det er langt billigere. I dag har vi et stort utvalg av utstyr som kan brukes for å måle bevegelser i fjellet. Bevegelsene kan så analyseres og visualiseres av dataprogrammer. Ut fra dette kan befolkningen varsles, slik at folk kan flytte og veier stenges. Det høres da trygt ut, eller?

Det er flere forutsetninger som må være oppfylt om disse systemene skal gi trygghet. Alle farlige fjell må overvåkes, og det må være en ganske klar kobling mellom det en måler og risikoen for ras.

I praksis er det ikke mulig å ha kontroll med alle rasutsatte steder. Vi har ingen teknologi i dag som kan se dypt inn i fjellene for å finne skjulte sprekker. Om sprekker kan være en indikasjon på et fremtidig ras, kan de like godt være det motsatte. Gårdsbruket Knivsflå i Geiranger ble for eksempel fraflyttet i 1898 fordi det kunne bli knust om en fjellhammer raste ut. Den hammeren står der den dag i dag.

Raset kan også gå under vann. For 8000 år siden gikk verdens største undersjøiske ras ved Storegga ute i Norskehavet. Det ga 10 meter høye bølger innover kysten.

Vi har ingen garanti mot å bli rammet av ras og tsunamier, selv om vi har instrumenter på noen få fjell.

Det vi kan måle med overvåkningssystemene, er bevegelse i fjellet. Men som vi har sett, er det ingen klar sammenheng mellom bevegelse og ras. For fjellet Mannens del kan en flytte de 11 innbyggerne og stenge jernbanen hver gang fjellet beveger seg. For Åkerneset vil det i praksis ikke være mulig å rope ulv mange ganger siden kostnadene ved en evakuering vil bli enorme. Sannsynligvis vil turistindustrien på Vestlandet være lite interessert i hyppige stengninger av Trollstigen.

Kanskje skal en bare bruke rødt farenivå når raset kommer. Da kan en også sette på sirenene, akkurat slik en varsler tsunamier i Japan. På de andre farenivåene får det bli opp til hver enkelt hva de vil gjøre.

Bor du under fjellet eller langs den tsunamitruede fjorden, bør du selv få lov til å bestemme om du skal evakuere, ut fra dataene du får på smarttelefonen. Da kan du velge å bli, men ha rømningsveiene klare slik at du vet hva du skal gjøre når sirenene hyler.