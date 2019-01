DEBATT: Vi trenger modige politikere.

I februar 1914 uttalte Norges statsminister fra Stortingets talerstol følgende: «Hvad er der paafærde? Det skulde være interessant at vite. For tiden er da forholdet det, at den politiske himmel, verdenspolitisk set, er skyfri i en grad, som ikke har været tilfældet paa mange aar»

Gunnar Knudsen traff som kjent ikke helt. Fem måneder seinere var helvete løs med første verdenskrig som skapte grunnlaget for andre verdenskrig og seinere for den kalde krigen. Da århundret var til ende, var mer enn hundre millioner mennesker døde i krigene og dens ettervirkninger.

BT har hatt mange gode debattinnlegg om politikere som mangler kunnskaper om den alvorlige klimakrisen som er på vei, seinest søndag 6. januar av Johan L. Olsen om at klimakrisen bør løftes ut av politikken.

Ja, kanskje det, men jeg håper fortsatt på en modig politiker. Dagfinn Høybråten (KrF) innførte røykeloven, som førte til at 82 prosent av alle som røykte i dag er helt nikotinfri (SSB).

Vi trenger nå en like modig politiker som innfører en skatt for alle på minst 200 kroner pr. tonn CO2. Denne skatten gis uavkortet tilbake til folket med lik andel til hver innbygger. De som slipper ut mindre enn gjennomsnittet, tjener på ordningen. Systemet kalles KAF (karbonavgift til folket) og er en like stor suksess som røykeloven der den er innført. I den canadiske provinsen British Columbia har utslippene gått ned med 16 prosent på grunn av KAF.

Vi trenger også modige politikere som tør å forby rødt kjøtt, som stanser all leting etter olje, og som innfører flyavgift på minst 500 kroner.