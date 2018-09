PSTs påstander kan føre til mobbing og diskriminering av russere i Norge.

Nylig fortalte datteren min at en av klassekameratene hennes sa at «Russland er det mest aggressive landet i verden». Datteren min er en norsk-russisk jente, hun er født i Norge og har norsk statsborgerskap. Men hun elsker Russland, hun snakker flyttende russisk og er veldig stolt av sin delvis russiske bakgrunn.

Hvor kommer dette bildet av Russland fra? Fra norske massemedier via PST. Det har vært så mye negativ informasjon om Russland i det siste. Derfor ville jeg gjerne besøke et arrangement som het «PSTs trusselvurdering» på Det Akademiske Kvarter. Spørsmålet var: Hva truer Norge i 2018?

Det var Jon Fitje Hoffmann, fagdirektør i PST, som presenterte trusselvurderingen. Han begynte med å si at «det største skadepotensialet kommer fra Russland» og «det er mulig at Russland kan bruke sin makt mot Norge». Ok, ja vel. Hva er argumentene? For det første er Russland et stort land. For det andre er Russland en mektig militærmakt. I tillegg trakk han frem Litvinenko-saken fra 2006.

Ja, Russland er et stort land som ligger ved siden av Norge, det er sant. Må russere beklage dette? Det finnes militærtjeneste i Russland, akkurat som i alle andre land, inkludert Norge. Litvinenko-saken er så gammel at jeg ikke vil kommentere den. Har Putin eller noen andre fra Russlands myndigheter sagt noe negativt om Norge? Nei. Det var ikke nevnt i løpet av presentasjonen.

Jeg hørte ingen konkrete bekreftelser på møtet. Hovedordet i presentasjonen var «mulig», en veldig hypotetisk trussel. Jon Fitje Hoffmann beviste ingenting. Russere som bor i Norge er veldig lei av den anti-russiske propagandaen. Ja, selvsagt, PST trenger noen konkrete fiender, ellers blir PST sitt arbeid nesten meningsløst.

Alexei Nikolsky/Sputnik/Kreml/AP

Er PST klar over konsekvensene av sånne provoserende påstander om Russland? De påvirker først og fremst vanlige folk. De kan føre til diskriminering og mobbing av russiske voksne og barn. De kan følge til fremmedhat.

Jeg jobber som morsmålslærer på mange forskjellige skoler, og det er ikke sjelden at elevene mine forteller at lærere i klassene deres sier noen tullete ting om Russland. Jeg opplever selv negative reaksjoner når jeg hilser på nordmenn og sier at jeg kommer fra Russland. De prøver å smile, men jeg ser at blikket deres endrer seg med en gang. De reagerer ikke på utseendet mitt eller min personlighet, de reagerer på min nasjonalitet.

Så hvis PST fortsetter å spre anti-russisk informasjon uten noen argumenter, blir det verre og verre. Skal vi vente på at treåringer begynner å mobbe russiske kamerater i barnehagen? Jon Fitje Hoffmann understreker at PST beskytter Norges demokrati. Men konsekvensene av dette arbeidet er antidemokratiske!

Jeg kan tenke meg at noen nordmenn som leser denne artikkelen tenker noe som at «da kan russere dra hjem». Jeg kan svare på dette også. De fleste russere som bor i Norge er høyt utdannede spesialister som jobber så godt som de kan og betaler mye i skatt. Blant mine russiske venner er det ingeniører, lærere, leger, økonomer, musikere og kunstnere. Vi bidrar til det norske samfunnet, kulturen og økonomien.

Hvem taper hvis vi reiser bort herfra? Det er Norge som taper. Ikke glem det, PST. Vi er ikke verker spioner eller fiender!