Er Erik Skutle drosjesjåførenes bolde ridder?

Neppe. I et innlegg i BT 19. oktober prøver Erik Skutle likevel å kle seg opp i ridderens rustning for å forvare stakkars vergeløse arbeidsfolk mot de ondskapsfulle arbeidsgiverne. Men rustningen er dessverre rusten og bulkete, og passer ham dessuten dårlig.

Høyrepolitikeren Skutle advarer nemlig sjåfører i drosjenæringen mot sine egne arbeidsgivere, de «griske drosjeeiere». Dette blir like latterlig som hult når vi vet at Erik Skutle og hans partivenner Peter Frölich og Heidi Lunde Nordby bruker kreftene sine på å hylle Uber i nærmest panegyriske vendinger.

Uber har en teknologi som gjør at de kan forsyne seg av pengene som sjåførene kjører inn, uten at noen vet hvor de blir av, eller hvor mye de tar. Selskapet eier den lukrative mobilappen som kundene og sjåførene skal gjøres avhengige av, og kan på den måten sope til seg mellom 30 og 40 prosent av alt som kjøres inn. Pengene overføres til skatteparadis. Og sjåførene er løsarbeidere med sin privatbil, uten fast tilknytning til arbeidslivet. Slik kan Uber tjene penger, til tross for at de ikke har de utgiftene som våre lokale drosjeeiere har.

Denne forretningsmodellen sørger for å holde de rike rike, og arbeidsfolk holdes utenfor fagorganisering og kravene til et ryddig arbeidsliv. Erik Skutles parti, Høyre, har fått inn i regjeringserklæringen at de vil «åpne for økt bruk av delingsøkonomi i persontransporten». Men det er verken drosjekundene eller sjåførene de har i tankene. Det er en velkomsthilsen til alle forretningsmodeller som vil tjene penger på å kjøre pirattaxi etter at de borgerlige partiene har brukt flertallsmakten til å gjøre det på en lovlig måte.

Vi som ikke er helt dogmatiske høyreliberalister skjønner at det ikke er mer konkurranse som løser problemene. Det er drosjenæringen selv det fremste bevis på de siste tiårene. Stadig mer konkurranse og mindre regulering har ført til høyere priser og større misnøye blant kundene. Mens lønnsomheten for drosjen går stadig nedover.

Vi som ikke ser verden gjennom Skutles høyreideologiske briller må sørge for at sjåførene som frakter mennesker i kollektivtransporten skal være skikkelige folk. Med opplæring og kunnskap, og med akseptable lønns- og arbeidsforhold. Og selvsagt skal sjåførene betale skatt som alle andre arbeidsfolk.

Dette er ikke bare et spørsmål om hvor mange minutter hver av oss må vente på drosje på vei hjem fra julebordet. Det handler om hvilket arbeidsliv vi ønsker oss for fremtiden. Men det skjønner ikke høyrepolitikeren Erik Skutle.