Det er politikerne, ikke bergenserne, som er skyld i at kjøpesentrene trekker handel ut av sentrum.

Magne Reigstad skriver i BT 4. november om sentrumshandel og kjøpesentre. Han flyttet til Loddefjord før kjøpesentrene kom, og skriver at man må ha «lønn som en byråd, eie mye eller arve rikelig» for å ha råd til å bo i sentrum. Det vil kanskje overraske Reigstad at jeg langt på vei er enig med ham.

De aller fleste av oss deler drømmen om at Bergen skal være en grønn og levende by hvor alle, især barna våre, kan gå, sykle eller ta buss og bane dit de skal uten å være redd for biltrafikk eller helsefarlig luft.

Det er vi politikere som har ansvaret for å styre utviklingen slik at vi får den byen vi i fellesskap ønsker å bo i.

Tidligere generasjoners kommunepolitikere mislyktes da de verken klarte å bygge nok boliger i sentrum, eller stoppe utbyggingen av bilbaserte kjøpesentre utenfor byen. Når politikerne den gangen la til rette for at det ble bygget boliger der folk må ha bil for å klare seg i hverdagen, er det politikerne sin feil og politikerne sitt ansvar. Vi kan ikke legge skylden på dem som flyttet dit.

Helge Sunde

Likevel er vi alle i samme båt: Gamle synder har gitt oss en by hvor overdreven biltrafikk skaper unødvendig kø, hvor luften til tider kan være helsefarlig, og hvor det er for få boliger i sentrum.

Næringslivets kår er uløselig knyttet til byutviklingen. Erfaring fra andre europeiske byer viser at når folk oppfatter sentrum som et attraktivt sted å bo, vil det også være et attraktivt sted å drive handel. Derfor har Ap-, KrF-, og Venstre-byrådet laget et forslag til en ny kommuneplan som ikke bare åpner for å bygge mange flere boliger i sentrumsområdene, men som også stiller høye krav til kvalitet og trivsel.

Skal vi sikre bærekraftig vekst i sentrum, må vi bygge mange nok familieboliger til at prisene blir overkommelige for folk flest. Vi må bygge dem på en slik måte at folk med barn kan og vil bo der, samtidig som det går an å drive handel og annen næring.

Byrådet har begynt på et grønt skifte også i byutviklingspolitikken. Vi trenger politikere som tør si nei til dem som vil holde liv i gamle synder. Det er politikerne, ikke bergensernes feil at det er blitt som er det er blitt. Da må vi som er politikere tørre å rydde opp, også når det gjør oss upopulære.