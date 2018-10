Kombinasjonen av at en enstemmig Høyesterett og menneskerettighetsdomstolens strenge praksis, er ikke spesielt tynn argumentasjon.

I BT 20. oktober hevder Ola Johan Settem at jeg argumenterer på tynt grunnlag når jeg hevder Høyesteretts dom i spiralnektsaken gir grunnlag for å fortsette å nekte å ansette leger som reserverer seg mot å sette inn spiral. Settem legger stor vekt på at Høyesterett fremhever religions- og samvittighetsfriheten som en sentral menneskerettighet, og at Høyesterett avslutter med å si at domstolene må gjøre en konkret avveiing i hver enkelt sak i fremtiden.

Settem har rett i at det skal skje en konkret avveiing i hver sak. Dette skal imidlertid skje på bakgrunn av Høyesteretts utsagn om at «domstolene på dette feltet må være tilbakeholdne med å overprøve de avveininger av legitime hensyn som er foretatt av politiske myndigheter».

Høyesterett viser til at dette særlig gjelder der samvittighetsfriheten må avveies «mot andres rettigheter, blant annet pasienters helse og sikkerhet». Høyesterett viste dessuten til menneskerettighetsdomstolens avgjørelse i Eweida-saken, der bl.a. en kvinne var blitt oppsagt fra det britiske folkeregisteret for å nekte å registrere partnerskap mellom homofile, og en mannlig psykolog var blitt oppsagt for å nekte parterapi med homoseksuelle par.

Begge viste til sin kristne tro, men menneskerettighetsdomstolen fant ikke at oppsigelsene krenket deres religionsfrihet. Det er dessuten en vesentlig forskjell på en oppsigelse og å bli utelukket fra ansettelse i en bestemt type stillinger.

Leger som har samvittighetskvaler, blir kun nektet å jobbe som fastleger. Kombinasjonen av at en enstemmig Høyesterett fant grunn til å presisere at terskelen for menneskerettighetsbrudd vil ligge høyt i slike tilfeller, og menneskerettighetsdomstolens strenge praksis, er etter min mening ikke spesielt tynn argumentasjon selv om Høyesterett ikke ville gi oss en helt klar konklusjon.