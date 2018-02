Bystyret i Bergen prioriterer fotball framfor internasjonale meisterskap.

Før jul fekk friidrettsgruppa i IL Fri spørsmål frå Norges Friidrettsforbund om å arrangere nordisk meisterskap i mangekamp i 2018. IL Fri arrangerte eit vellukka noregsmeisterskap i mangekamp i fjor.

Det er ei stor ære for IL Fri som stemnearrangør å bli tilbydd eit internasjonalt meisterskap med Arna idrettspark som arena. Nordisk meisterskap i mangekamp omfattar ungdomsklassar og junior. Kvart femte år går arrangementet i Norge.

Dessverre ønskjer ikkje Bergen kommune slike arrangement velkomen på Arna idrettspark. Naturgraset gir fotballen for lite brukstid. Bystyret vedtok i fjor at naturgraset skal bytast ut med kunstgras finansiert av Trond Mohn.

Det gjer at ein ikkje kan arrangere meisterskap i lange kast, altså spyd, diskos og sleggje, på Arna idrettspark.

For friidretten skal Arna idrettspark berre brukast til trening, og lokale og regionale friidrettsarrangement, står det i kommunens idrettsplan.

Det er ikkje kjend kva standard friidrettsanlegget vil få etter ombygginga, men utan eit godkjend kastefelt må sjølv tolvåringen som ønskjer å oppnå eit gyldig resultat i spyd, reise til Leikvang eller Fana stadion.

Kommunens idrettsplan har som mål å få større nasjonale og internasjonale arrangement til idrettsbyen Bergen. I 2017 har sykkel-VM omtrent tatt all mediemerksemd, slik at det skal vel ein del til for å fange journalistane sin interesse for å skrive om eit eventuelt nordisk meisterskap i friidrett i Arna.

Det interessante er at eit nordisk meisterskap på Arna idrettspark ikkje ville medført ekstra utgifter for kommunen, utover at IL Fri måtte låne ein del utstyr frå Fana stadion.

Friidrettssesongen 2017 var den beste nokosinne på Arna idrettspark. IL Fri har avvikla i alt elleve terminfesta arrangement på Idrettsparken, med totalt 2354 startar. Arrangementa for barn og ungdom er dei klart største i tal på deltakarar, men også på seriestemna våre opplever vi at mange fleire utøvarar frå andre klubbar i Bergensområdet har funne ut kor bra friidrettsarena Arna idrettspark er.

Uvissa om det blir lagt kunstgras før sesongstart har gjort at IL Fri måtte takka nei til førespurnaden frå Friidrettsforbundet om å arrangere nordisk meisterskap på Arna idrettspark. Det blir i tillegg vanskeleg å planleggje andre framtidige arrangement.

Det er synd for friidretten i Bergen. Den kompetansen og erfaringa som arrangørstaben til IL Fri har bygget opp for å kunne avvikle større nasjonale stemne, vil sannsynlegvis gå tapt i løpet av få år.

Kunnskapen må nemleg haldast ved like.