Tusen takk til Nav

IKKE LØSNINGEN: Å sitte passiv og forvente at andre skal løse oppgaven for deg er ikke en god idé. Det blir som at foreldrene gjør leksene for deg, du lærer ikke noe av det, skriver Anders Baste Revheim. Foto: Orn E. Borgen / Aftenposten

Anders Baste Revheim Bergen

Publisert: Publisert 23. mars 2019 14:00







Lang behandlingstid, lang telefonkø og så utrolig mye mer det finnes å klage over. Det er allment kjent at Nav er et sted som ikke akkurat alltid tilfredsstiller kundene.

Det er så lett å bli misfornøyd når man endelig står foran skranken. Da kan man heve sin stemme i frustrasjon over systemet. Jeg har av og til sittet og ventet på time på Nav-kontoret, og rundt meg svirrer folk i aggresjon.

Empatien min har ikke alltid vært hos klientene, men hos de ansatte. De gjør så godt de kan, og de er mennesker de også. De har et system å forholde seg til. Når man daglig får nærmest personlig kritikk for den jobben man gjør, er det ikke rart de strever.

Det er så lett å klage og være misfornøyd, og mediene kjøper helst negative historier. Ofte har jeg savnet å høre om de som faktisk fikk god hjelp av Nav. Vil ikke folk høre dette?

Min egen erfaring med Nav har også vært lang behandlingstid og noen trege saksbehandlere, men jeg har mange gode erfaringer. Det handler om at man må gjøre noe selv, og ikke legge hele ansvaret over på systemet. Å sitte passiv og forvente at andre skal løse oppgaven for deg er ikke en god idé. Det blir som at foreldrene gjør leksene for deg, du lærer ikke noe av det.

Derfor vil jeg avslutte med å si: Tusen takk til Nav og de ansatte for den jobben de gjør.

