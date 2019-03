Kynisk råkapitalisme

Det er på tide at borgerlige politikere våkner, hvis de mener drosjesjåfører skal ha lønn for arbeidet.

ANGREP: Ubers avtaler unngår arbeidsgiveransvaret ved å hyre kontraktører – som er næringsdrivende uten selvstendighet. I mine øyne er dette et angrep på den norske modellen i arbeidsliv og velferd, skriver Atle Hagtun. Foto: Tore Sannum

Atle Hagtun Redaktør, Norges Taxiforbund

Mads Hundvin ønsker Uber Pop tilbake til Norge. I mine øyne betyr dette et løsarbeidersamfunn og sosial dumping. Vi er også nødt til å se på selskapets fortid: Tre års systematisk pirattaxivirksomhet – straffedømt både på sjåførenes og selskapets hånd. Mange av sjåførene ble i tillegg tatt for underslag av moms og skatt. Spiller ingen rolle, ønsk dem velkommen tilbake, mener Hundvin.

Han bryr seg heller ikke om erfaringene fra land der Uber opererer: Grov underbetaling av sjåførene og priser subsidiert av investorer, i håp om å rydde konkurrenter av veien. Dessuten en økning av biltrafikk i sentrum.

Ubers avtaler unngår arbeidsgiveransvaret ved å hyre kontraktører – som er næringsdrivende uten selvstendighet. I mine øyne er dette et angrep på den norske modellen i arbeidsliv og velferd.

Det Hundvin kaller «fordyrende mellomledd» er taxisentraler som sørger for bestillinger og tildeling av turer, logistikk, felles innkjøp og administrasjon, herunder også innberetning til skattemyndighetene.

Den «utdaterte og gammeldagse løyveordningen» sørger for markedsbalanse, som gjør at det er mulig å ha drosje som yrke. Den sørger for tilgjengelighet døgnet rundt i hele landet og krav til kunnskap hos sjåførene. Den sørger for at myndighetene kan stille krav til tilbud for rullestolbrukere.

Det er på tide at borgerlige politikere våkner, hvis de mener drosjesjåfører skal ha lønn for arbeidet. Tilhengere av Uber mener nei, for det er jo hobby, såkalt «delingsøkonomi». Mens selskapet står for den mest kyniske råkapitalismen verden har sett.

