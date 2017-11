Den teknologisk utviklingen siden vedtak om Bybanen har vært enorm. Innen kollektivtransport tar ledningsløs og frittkjørende eldrift over.

BT skrev mandag 20. november en leder om Bybanen. Her ble det uttrykt glede over at byggingen til Fyllingsdalen skulle starte neste år.

BT uttrykker altså glede over utbyggingen av en skinnegående bane (trikk) med takstativ for tilførsel av strøm. Kjøreledninger med master noe som har vist seg å være sårbart og ikke minst arealkrevende.

Den teknologisk utvikling på de tiår siden vedtak om Bybanen har vært enorm. Innen kollektivtransport tar ledningsløs og frittkjørende eldrift over. Et kollektivsystem for el-busser har en brøkdel av prisen, i forhold til store og krevende utbygginger og serviceopplegg for Bybanen. Bybanen vil påføre byen meget store ekstra kostnader nå og i fremtiden. Hvilke politiker vil stå inne for dette?

Bybane kan aldri erstatte busser, det gjelder for eksempel fremkommelighet. Bybanen kan kun kjøre på flater og slakke skråninger.

Sitat BT: «Folk kan komme seg trygt og effektivt til sine gjøremål.»

Virkelighet: Folk kan komme seg (ikke alltid effektivt) til sine gjøremål langs bybanetraseene. Med alle stoppesteder langs traseene blir Bybanen en fremtidens somlebane. Ekspressavganger er umulig, de kommer ikke forbi somlerutene.

Sitat BT: «Det er ingen tvil om at det er de lokale politikere som har drevet frem bybaneprosjektet (...) til tross for stadige skjær i sjøen».

Kommentar: Det er dessverre ingen tvil om at de lokale politikerne i denne sak ikke henger med i ny teknologi. Det koster byen mye mer enn med moderne el-busser. Busser som kan brukes i tilpasset størrelse alle steder der det er vei eller busstraseer til en brøkdel av bybanetraseer. Busstraseene vil også egne seg for førerløse busser når slike blir aktuelle.

Hvilke argumenter har byens tillitsvalgte politikere for å våge å fremtvinge den gammeldagse ufleksible særdeles kostnadskrevende og arealkrevende Bybanen mot moderne fremtidsrettet teknologi?