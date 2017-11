Dette har preg av symbolpolitikk med minimal nytte.

Selvfølgelig skal vi alle bidra til å redusere skadelige utslipp, men også her må man ta det viktigste først.

Når klimabyråd Julie Andersland (V) vil innføre forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder fra 2021, reageres det kraftig – og det med god grunn.

I lys av de enorme daglige utslippene fra dieselbiler, trailertransport og cruisebåtene som ligger både ved kai og i fjordene og spyr ut tonnevis, blir dette «et spøtt i havet». På vindstille dager har vi så dårlig luft at man vurderer å forby dieselbiler.

Dessuten, hvor mange med peis fyrer mer enn 2–3 ganger i måneden? Nordmenn har mer enn 1000 års nyttig erfaring og glede av ved og flammer – samlingen rundt det åpne bålet. Kan det med et pennestrøk vilkårlig settes til side?

Full støtte til «det grønne skiftet», men med vett og forstand. Dette forslaget gir en unødig inngripen i folks peiskos. Det har mer preg av symbolpolitikk med minimal nytte.

Det er ikke for sent å snu, eller så må vi få si vårt ved neste kommunevalg om to år.