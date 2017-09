Det skulle vera unødvendig å måtta gje beskjed om bandtvang til vaksne folk.

Me er sauebønder, kona og eg, og denne helga var me på tilsynstur etter sauene våre. Me såg mykje av saueflokken vår på laurdagen. På turisthytta var barnas turlag på overnattingstur.

Ein gruppe personar og ein laus hund kjem springande forbi. Ein av dei seiar at han eig hunden, men at den er så snill og redd for sauene at eg ikkje treng tenkja på bandtvang for denne krabaten.

Nei, det var no han som skulle tenkja på bandtvang. Eg gjev klar melding om at her skal ingen vidare før hunden er i band. Det skulle vera unødvendig å måtta gje beskjed om bandtvang til vaksne folk og i alle fall skulle ein sleppa å måtta kvessa seg.

Eg vonar at vedkomande som fekk denne litt ublide sauebonden i tale tenkjer gjennom kva visittkort han la att i fjellet denne dagen med å rasa rundt med laus hund mellom born og andre fjellvandrarar. Tenk litt på kva dei borna du møtte som har fått læra av foreldre om ferdsle i utmark: At det er fritt for alle og at hundar skal vera i band.

Eg reknar vidare med at du med denne lause hunden les aviser og har fått med deg oppslag i Kvam, Hordaland og landet elles om sauer og lam som er jaga av hund. Hundane var sikkert redde for sau alle i hop. Eg tvilar ikkje på at du er glad i hunden din og at du har kontroll på den, men eg veit som eigar av tre hundar at det er eigaren av hunden som har ansvaret for kva hunden føretek seg.

Så vonar eg at alle brukar dei fantastiske fjellområda me har og at beitande dyr får fred for lause hundar.