Ansatte løper fortere enn noen gang for å holde effektiviserings- og omstillingskravene.

«Pasientens helsetjeneste» og «Helse for alle» er slagord for Høyre og Arbeiderpartiet. Begge partiene går til valg på å styrke sykehusene, men ingen har kommet med noen konkrete kroneløfter så langt. Det er synd for sykehusene som virkelig behøver et økonomisk løft i neste stortingsperiode, og det er synd for velgerne som må stemme på politikere som ikke vil forplikte seg. For sykehusene må prioriteres med mer enn fagre slagord.

Sykehusene har det siste tiåret nemlig vært gjennom en omfattende effektiviseringsprosess som mangler sidestykke i offentlig sektor. Sykehusdirektør Nils Kvernmo uttalte nylig i en helsedebatt at ingen annen sektor ville tolerert lignende omstillingsprosess, og at det da «ville blitt fakkeltog fra Oslo til Trondheim». Samtidig advarer Kvernmo mot at det skal fortsette slik uten at sykehussektoren får tilført en større andel av statsbudsjettet.

Effektiviseringen kjennes også tydelig på kroppen til dem som jobber «på gølvet» på sykehusene. Ansatte løper fortere enn noen gang for å holde effektiviserings- og omstillingskravene. En rekke medieoppslag de siste årene har synliggjort dette, enten de handler om sykepleiere som gruer seg til å gå på jobb, eller leger som regelmessig ikke får spist eller gått på do i løpet av lange vakter.

Disse forholdene skyldes i hovedsak trange sykehusbudsjetter som i økende grad må nedprioritere personalkostnader for å få endene til å møtes. En rapport som kom i vår fra Menon Economics, viste at bevilgningene til helsesektoren ikke har vært spesielt høye de siste ti årene, og at investeringer i spesialisthelsetjenesten de siste årene har blitt nedprioritert.

Som sykehuslege er jeg helt enig med Kvernmo i at dagens utvikling og ambisjonsnivå ikke kan fortsette uten økte bevilgninger til sykehusene. Ikke alt kan løses med mer penger, men etter flere år med innsparing og effektivisering er grensen på dette området for lengst nådd.