Barn skal være trygge, også på fotballbanen

DEBATT: Klubbene må vite hvordan de skal håndtere seksuelle overgrep.

NØDVENDIG: Det er et stort behov for mer kunnskap og oppmerksomhet rundt seksuelle overgrep, men det er vanskelig å nå ut til alle, skriver innsenderne. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkivfoto)

Siri Skulstad Wangen Regionleder, Redd Barna Region Vest

Trond Berge Høvik Faglig veileder, Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (SMISO)

Maria Karin Dalsbø Hordaland idrettskrets

I det siste har vi lest mye om seksuelle overgrep mot barn, blant annet i BT. Dessverre skjer dette også på barnas fritidsarenaer. Heldigvis er det mye vi kan gjøre for at barna våre skal være trygge der også.

TV 2 har blant annet hatt flere saker med fokus på politiattester i idretten. De har også vist at klubber blir sårbare når de ikke har muligheten til å be om oppdaterte politiattester med mindre personene har hatt et lengre opphold fra aktiviteten eller dersom man har konkrete mistanker.

Politiattester løser selvsagt ikke alt, men det er likevel ett av flere viktige verktøy for å forebygge seksuelle overgrep mot barn, og jevnlig fornyelse av disse attestene kan dermed gi økt beskyttelse.

I Hordaland samarbeider Redd Barna region vest, SMISO Hordaland og Hordaland Idrettskrets om prosjektet «Trygg på trening». Her bistår vi klubber og idrettslag til å få på plass bedre rutiner og øke bevisstheten rundt seksuelle overgrep mot barn på fritidsarenaen.

Prosjektet har avdekket et stort behov for mer kunnskap og oppmerksomhet rundt temaet, men det er vanskelig å nå ut til alle. Derfor er vi i gang med å lage et kurs, tilgjengelig på nett, til klubber som ønsker å jobbe med temaet seksuelle overgrep mot barn i fritidsaktiviteter. Dette arbeidet må gjøres i hver enkelt klubb.

Noen av verktøyene klubbene og lagene kan innføre, er å lage beredskapsplaner om hvordan de skal forebygge, avdekke og håndtere tilfeller av seksuelle overgrep. Trenerne kan også få opplæring i tematikken og hvordan de kan være trygge voksne rundt barn.

Er du en av dem som er usikker på hvilke verktøy og rutiner som er innført i din idrettsklubb eller ditt lag? Kanskje du er en forelder som har barn som er aktiv i en eller flere fritidsaktiviteter?

Det første du kan gjøre, er å kontakte styret eller daglig leder i idrettslaget ditt for å høre hvilke rutiner klubben har på plass. Bare det å stille spørsmål øker bevisstheten rundt tematikken. Spør om klubben har en beredskapsplan for å forebygge og avdekke seksuelle overgrep.

Dersom svaret er nei, kan du oppfordre klubben til å lage dette. Det finnes flere gode eksempler på planer og veiledere, blant annet fra Redd Barna eller fra Norges idrettsforbund. Vær en pådriver for at disse gjøres kjent for trenere, foreldre og barna.

Oppfordre også klubben til å gjøre det kjent at klubben jobber med å fokusere på seksuelle overgrep, det i seg selv kan virke forebyggende.

Over 90 prosent av norske barn er aktive på fritidsarenaen og da er det vår plikt som voksne å trygge barna – også her.

