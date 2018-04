Å ha et godt fotballag i FIFA eller den nyeste drakten i Fornite, kan være minst like viktig som å ha en rykende fersk iPhone, eller en kul genser med det rette merket.

Det er en hel evighet siden man fysisk gikk til butikken og kjøpte dataspill. Da låste ett enkelt kjøp opp hele spillet, og det var det.

Nå er markedet langt mer komplekst, med «gratis» spill som man potensielt kan punge ut med utømmelige beløp på. Den nye standarden er heller at man kontinuerlig betaler for spill, fremfor engangssummer.

Hva så? Det er vel bare å begrense seg selv ved å sette et tak for hvor mye man bruker i et spill? Akkurat på samme måte som man setter en grense for alle andre kjøp som foregår i virkeligheten. Så enkelt er det ikke. Spill er blitt en viktig del av livsstilen for mange barn.

Hele 96 prosent av gutter og 63 prosent av jenter mellom ni og 18 år spiller dataspill, ifølge Barn og Medier. Unntaket i dag er altså de som ikke spiller en eller annen form for videospill. Det snakkes om dataspill i skolegården, på fritiden, og så klart når man som venner spiller sammen i onlinespill.

Det som får fokus og oppmerksomhet er viktig for barna. Og det gir prestisje å ha «wins» eller kule drakter i et spill. Noen ganger gir kjøp i spill tilgang til ting som gir prestisje og får deg til å se bra ut. Andre ganger gir det direkte fordeler i spillet.

Det nettbaserte skytespillet Fortnite har over 40 millioner spillere på verdensbasis, og er kjempepopulært i de aller fleste skoleklasser her til lands. Spillet kan lastes ned i en gratisversjon, men drakter og utstyr til spillfiguren kan kjøpes for ekte penger.

Det kan bli en dynamikk der noen i vennegjengen kjøper en drakt eller utstyr i et spill, så vil de andre også henge med, akkurat som i det ekte livet. Spørsmålet om penger går så til mor og far. Et beløp her og der blir fort til større summer. Og spillutvikleren vet hvordan de skal holde interessen gående for å få deg til å stadig kjøpe nytt innhold i spillet.

Hva med barn som ikke har foreldre som har råd til å trekke kredittkortet etter ønske og behov?

Shutterstock (Illustrasjon)

Også i skytespillet Overwatch kan man kjøpe kosmetiske forbedringer som ikke gir direkte fordeler i spillet. Med en relativt lav aldersgrense på både Fortnite og Overwatch, har spillene barn fra tolv år som målgruppe. I realiteten er det ofte langt yngre barn som slipper til.

Fotballspillet FIFA er også verdt å nevne. Her får man direkte fordeler ved å kunne kjøpe bedre fotballspillere til laget sitt som man konkurrer med på nett. Utfordringen er at det er et tilfeldig utfall når man betaler, hell eller uhell, og nokså tilfeldig hvilken fotballspiller man får.

Man betaler i stedet for mystiske gullpakker med ukjente spillernavn. Lommeboken kan faktisk gå tom uten at man har skaffet seg den fotballspilleren man ønsker. Når en ny utgave av spillet gis ut årlig, starter budsjettet fra null igjen, og man må igjen betale seg til fremgang.

Det er lett å avfeie dette med å si at det bare er spill. For mange barn, er dette like viktig som virkeligheten. Det er dette de snakker om, brenner for, koser seg med, og spillet er en plattform for sosialt samvær.

Å ha et godt fotballag i FIFA eller den nyeste drakten i Fornite, kan være minst like viktig som å ha en rykende fersk iPhone, eller en kul genser med det rette merket. Å knekke motstandere i FIFA, kan være like kult som å treffe krysset i målet ute på fotballbanen.

Foreldre må forstå at det ligger sterke insentiver for å bruke ekte penger i spill, og at barna kan oppleve at den digitale byttehandelen gir dem noe som betyr mye for dem personlig. En betydning som er overførbar til det virkelige liv, og i vennekretsen.

Samtidig, er det i praksis grenseløst hvor mye penger man kan bruke i spill.

Foreldres oppgave er å sammen med barna komme frem til fornuftige grenser for hvor mye penger de skal kunne bruke på spill. Foreldre må være oppmerksomme på at det er et reelt pengehjul som er i gang her, og at spillutviklerne ønsker at man skal bruke ekte penger etter at spillet er installert.

Få politisk redaktør Frøy Gudbrandsens nyhetsbrev hver onsdag ettermiddag. Meld deg på her.