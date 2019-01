DEBATT: Aukar talet på nynorskelevar i Bergen jamt og trutt, knyter byen seg sterkare til omlandet sitt.

Talet på nynorskelevar i kommunane kring Bergen aukar i skuleåret 2018-19. Det er bra! I Bergen kommune er det derimot færre nynorskelevar enn før, mest fordi kommunen dei siste åra har lagt ned to nynorskskular, Riple i Fana i august 2016 og Haugland i Åsane/Arna i 2018. Det er ikkje i tråd med den gode planen for nynorsk som bystyret i Bergen vedtok i 2018.

Kva må til for å få opp talet på nynorskelevar i Bergen? Kommunen kan opplysa alle foreldre om at det er lurt å velja nynorsk for førsteklassingane. Foreldre som kan tenkja seg at barnet deira har nynorsk som hovudmål, kan oppmodast av kvar einaste rektor i Bergen til å kryssa av for nynorsk ved innskrivinga.

Skulebyråd Roger Valhammer (Ap) i Bergen seier då òg til framtida.no 18. desember 2018 at «denne retten skal me sjølvsagt halda fram med å ta vare på». Han viser til retten til å laga nynorske elevgrupper ved bokmålsskular i Bergen.

Bergen kommune kan gjere dette:

Byggje opp dei nynorskskulane som finst i kommunen, og ikkje leggje dei ikkje ned.

Peike ut visse bokmålsskular sentralt i Bergen der foreldre år etter år er sikra å få nynorskklasse for borna sine.

Be skuleleiarane sine på alle nivå om å gjera det mykje enklare for foreldre å velja nynorsk ved innskrivinga.

Hordaland Mållag oppmodar skulebyråd Valhammer til å arbeida for tverrpolitisk oppslutnad om desse tiltaka. Dei er grunnleggjande for å auka talet på nynorskelevar i Bergen. Aukar talet på nynorskelevar i Bergen jamt og trutt, knyter byen seg sterkare til omlandet sitt. Det styrkjer stillinga for Bergen på Vestlandet, og for nynorsken nasjonalt. Så mykje er dette verdt.