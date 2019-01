DEBATT: Det vil være et enormt nederlag om hele eller deler av reformen reverseres.

Det var en merkedag i norsk ruspolitisk historie da Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet på Jeløya ble enige om en liberal rusreform. Rusavhengige skal ikke lenger straffes for sin avhengighet, og mulighetene for riktig hjelp blir kraftig utvidet, blant annet med heroinassistert behandling. Derfor er vi mange som med stor bekymring registrerer at denne reformen fortsatt er et hett tema i de pågående forhandlingene på Granavolden, når nå også KrF vurderer å gå inn i regjeringen.

Den foreslåtte rusreformen inneholder mange deler og bygger opp om den russatsingen vi har gjennomført i Bergen de siste årene. Vi har blant annet ved å åpne landets andre sprøyterom der stoffer kan inntas på en tryggere og mer verdig måte. Det kanskje mest omtalte er at vi som stat endelig skal slutte å se på og behandle rusavhengige som kriminelle, og gi dem hjelp heller enn straffereaksjoner.

Et eget utvalg er satt ned for å komme med forslag til hvordan dette skal kunne skje i praksis. Den symbolske effekten av at Stortinget vedtar et slikt prinsipp skal heller ikke undervurderes. Om vi skal lykkes med å inkludere rusavhengige i fellesskapet på en god måte, må vi slutte å stemple dem som kriminelle. Det gjør vi så lenge lovverket sier at det å innta narkotika er en ulovlig handling.

I dag tilbys mange rusavhengige såkalt legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Utfordringen er at det bare en noen få typer stoffer som er tillatt å gi som substitusjon for heroinavhengighet, blant annet metadon. Ikke alle responderer like bra på dette. For disse vil hverdagen bli lettere dersom det åpnes for flere typer medikamenter i LAR, og for noen igjen vil det riktige stoffet være medisinsk fremstilt heroin. Også dette ble slått fast i Jeløya-plattformen, og er kanskje i spill nå.

Disse delene av reformen henger sammen. Hvis man på det ene siden sier at du skal få riktig helsehjelp, fremfor straff, gir det lite mening å ville begrense hvilken hjelp du kan få. Derfor er det en helhet her som ikke egner seg for politisk hestehandel.

Venstre var helt avgjørende for å få denne reformen på plass, og det er riktig som mange medier skriver at det vil være et enormt nederlag for mitt parti dersom hele eller deler av denne reformen reverseres. Men først og fremst vil det være å svikte noen av samfunnets aller best sårbare mennesker. Det kan umulig være KrFs intensjon.