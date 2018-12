Vi ønsker oss et lag som kjemper i toppen av norsk fotball med et tydelig innslag av lokale spillere.

Den siste tidens medieoppslag om talentarbeidet gjør det nødvendig å tydeliggjøre hva som er vårt fokus i hverdagen, våre visjoner for fremtiden og de prioriteringene vi har gjort for at Brann som klubb skal ta ut mer av sitt potensial.

La oss begynne med konklusjonen: Vi ønsker oss et lag som kjemper i toppen av norsk fotball med et tydelig innslag av lokale spillere. Vi er enige i at det gir sterkere identitet og vil kanskje gjøre det enda mer interessant for publikum å gå på kamp. Tiden da en fotballklubb kun besto av lokale spillere er mest sannsynlig forbi, i hvert fall for klubbene som skal tilhøre norsktoppen. Dette kreves av Brann.

Derfor har vi siden 2015 brukt uttrykket «fra storklubb til toppklubb» i mye av kommunikasjonen. Vi er Norges sjette beste klubb i snitt de ti siste årene. Opprykk fra OBOS-ligaen og 2.-, 5.- og 3. plass i Eliteserien de tre siste årene taler et tydelig språk: Vi er i ferd med å bli en toppklubb, selv om vi fortsatt mener det er et stykke igjen.

Det har ikke skjedd uten innslag av lokale gutter, selv om antallet unge, lokale spillere har blitt færre samtidig som snittalderen på spillerstallen er blitt høyere. Det var nødvendig for å ta store sportslige steg på kort tid.

Det går an å ha flere tanker i hodet samtidig. Vi skal drive utvikling på høyt nivå. Akademiet vårt er klassifisert med fire stjerner av Norsk Toppfotball, noe som dokumenterer både kvalitet og produktivitet innenfor talentområdet, og ressursene vi bruker for å utvikle unge spillere er betydelige.

Vi har høyt kvalifiserte trenere og et godt sportslig opplegg. Fordi vi mener alvor med dette arbeidet. Akademiet har nedfelt målsetting om å utvikle profesjonelle fotballspillere, aller helst til Branns A-lag, men også spillere som kan ha en fremtid utenlands. Vi erkjenner at de unge ikke er ferdig utviklede toppspillere på sin første A-lagstrening eller -kamp, og må derfor ikke løfte kravene så høyt at nåløyet blir umulig å trenge igjennom.

Løsningen blir å finne ulike veier til målet. Det finnes gode eksempler på dette blant sentrale A-lagsspillere: Kristoffer Barmen kom til Brann da han var ti år. Han gikk gradene via alle aldersbestemte lag, til Brann 2, hospitering med A-laget og etter hvert fast plass. Det er blitt 182 A-kamper så langt. Fredrik Haugen gikk en annen vei. Han ble utviklet som barn og ungdom i en annen lokal klubb, trente regelmessig med oss fra sommeren 2009, signerte sommeren etter og ble deretter utleid til moderklubben sin før han ble fullverdig medlem av Branns A-stall i 2011. 238 A-kamper så langt.

Steffen Lie Skålevik gikk fra moderklubben Sotra til Branns utviklingsavdeling i tenårene. Han spilte for Brann 2 og trente en del med A-laget før han gikk til Nest-Sotra sommeren 2013. Etter tolv mål i 2014 og ti på halve 2015 ble han hentet tilbake, og i 2018 var han vår toppscorer.

De tre har gått hver sin lange vei, men alle har lyktes, fordi de hadde talentet, tålmodigheten og ble jobbet med på tvers av klubber på ulike nivåer. Da tiden var inne, fikk de sjansen. Det vil fremtidens unge spillere også få.

Dagens Brann-akademi har mange spennende, unge spillere. Det er også spennende talenter i andre hordalandsklubber. Vi har tro på at flere av disse kommer til å prege både Brann og klubbene i vårt distrikt i årene som kommer, og vi skal gjøre alt vi kan for å gi dem den tilretteleggingen de trenger.