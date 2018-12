DEBATT: Hvordan er det mulig at Venstre ikke har fått med seg at valget 2019 kommer til å bli et bybane -og bompengevalg?

«Hvem skulle trodd av valget 2019 skulle bli et bybanevalg?» skriver tre Venstre-politikere i BT 6. desember.

Nei, hvem skulle tro det? Bybanekostnadene er blitt enorme og uhåndterlige, og for å prøve å løse dette problemet, økes bompengesatsene nok en gang, og nye bompengeboder settes opp. Dette regimet rammer stadig flere innbyggere og gjør hverdagen vanskeligere for folk flest.

Det protesteres mot denne urettmessige ekstrabeskatningen over hele landet. Valget 2019 kommer helt klart til å bli et bybane -og bompengevalg. Hvordan er det mulig at Venstre ikke har fått dette med seg?

Ifølge økonomiprofessor Hans K. Hvide ved UiB bor ganske få i gangavstand til de nye bybanestoppene, og både planene til Fyllingsdalen og Åsane kommer dårlig ut på dekningsgrad. Venstre kaller dette «ganske ufortjent kritikk». Er de fornærmet over at noen kan vise til noe slikt, når forskningen viser noe annet enn disse politikerne ønsker?

«Bybane er en avgjørende brikke for å klare å nå klimamålene våre», skriver de tre Venstre-politikerne videre. Tallene så langt viser liten eller ingen effekt på flytting av personbiltrafikk til bane/kollektiv, bare et skifte fra buss og gange til bane. Valget av bybaneløsningen er ikke er egnet for å redusere personbiltrafikken, og oppfyller derfor ikke nullvekstmålet i NTP/Byvekstavtalen.

Et særdeles viktig element i bybanedebatten, økonomi, hopper selvsagt Venstre elegant over. 1. april startes driften av den nye bomringen i Bergen. Fra den dagen vil bompengeinntektene på nytt begynne å synke. Bilistene vil finne andre kjøremønstre for å unngå bompenger, og elbilsalget vil fortsette å stige i Bergen.

Salget av fossildrevne biler skal utfases fra 2025, ifølge regjeringspartiene. Det blir spikeren i kisten for bompengeinntektene, som da vil stupe. Det vil bli umulig å finansiere en utbygging til Åsane. Det er rett og slett ingen steder å ta pengene fra.

Å peke på staten er en øvelse Venstre har prøvd før. Folkeaksjonen mot mer bompenger i Bergen mener Bybanen ikke er den riktig løsningen for en effektiv og miljøvennlig kollektivutbygging i byen vår. Og bybanen skal i alle fall aldri gå over Bryggen i Bergen.