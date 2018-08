Hvorfor må man begrunne hvorfor man vil vente med samleie til man blir godt kjent?

Norge har en kultur der det er blitt vanlig å ha uforpliktende sex, one night stands, og det forventes ofte at man skal ligge sammen i startfasen av dating. Det er mange som tenker at hvis man er tiltrukket av hverandre og har god kjemi, så hvorfor ikke?

Hvis begge samtykker til samleie, er det ikke noe i veien med det. Men er du ikke en del av denne sexkulturen, blir du fort stemplet som religiøs eller gammeldags.

Er det virkelig blitt så uvanlig å vente med samleie, at man må begrunne hvorfor man vil vente til man blir godt kjent?

Det er mange som ikke tenker på at andre har ulike grenser enn dem selv, og at disse ikke nødvendigvis er knyttet til religiøs tro. Vi har ulikt syn, og vi er alle forskjellige. Ingen skal bli satt merkelapp på eller bli dømt på grunn av sine verdier og valg knyttet til seksuell omgang. Enten om det er for at man liker one night stands, for at man ønsker å vente til man er i et forhold eller man ønsker å spare seg til ekteskapet.

Det er ingen fasitsvar på når det er innenfor å ligge sammen, men opp til hver enkelt å finne ut av hva som føles rett for en selv. Derfor er det viktig at man ikke går inn i en relasjon med forventninger, og at man respekterer den andres valg.