Det er ingen tvil om at befolkningsveksten i Bergen er i bydelene. Omegnskommunene vokser også sterkt. Manglende boligreguleringer, eiendomsskatt og sviktende satsning i sentrum er hovedgrunnen til utviklingen vi ser.

Bybanen er riktig verktøy for å binde byen sammen med sentrum, og ryggraden i kollektivtransporten. Det bygges hovedsakelig toroms leiligheter i Bergen sør, det er ikke nok variasjon på boligene. Resultatet blir at det kun er pensjonister og såkalte dinks (double income, no kids/dobbel inntekt, ingen barn) som har råd og som ikke trenger større plass som kan bo der.

Med en gang man ønsker seg en hageflekk og barn, flytter altfor mange til omegnskommunene Os, Askøy eller til Sotra, og pendler til Bergen.

Det er nødvendig med strenge og gode reguleringer i boligmarkedet. Bergen sentrum trenger ikke bare studenter. Vi må bygge boliger for flere generasjoner, hvor nyetablerte par kan bo sammen med pensjonister og trebarnsfamilier. Det skaper et godt lokalsamfunn.

Tomtekrangelen ved Dokken og manglende vilje til å bygge ut Danmarks plass som en del av sentrum, hindrer utvidelse og etablering av boliger. Folk vil bo sentralt selv om man blir etablert, man trenger bare et reelt tilbud av leiligheter å flytte inn i.

Etter 2015 har flere større byer innført eiendomskatt. I Bergen var Høyre med på det. Tiden er moden for å innrømme feilgrep og ha en langsiktig plan for å fjerne skatten.

Hvis Bergen blir en by bare for pensjonister og studenter, ser det mørkt ut for videre utvikling. Vi taper skatteinntekter og sitter igjen med utgiftene. Vi taper konkurransen om innbyggerne mot omegnskommunene. Det siste vi trenger er at bergensere skattes ut av byen.

Bergen er en urban studentby, men hvis vi ikke gjør noe med boligutviklingen, vil byen ende som en smultring med provinsielle bydeler og et tomt sentrum - med en håndfull studenter.