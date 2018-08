Hvis du synes det er skremmende med gynekologstoler, så kan jeg love deg at kreftbehandling er mye verre.

Gruer du deg og utsetter legebesøk og livmorhalsprøve? Jeg skriver dette for å minne deg på hvor viktig det er med jevnlig sjekk hos legen. På den måten kan du unngå smertene jeg har opplevd.

Jeg fikk leve videre, men livet blir aldri det samme.

Halvparten av de som får livmorhalskreft hvert år, er under 50 år. Jeg var 31 år da jeg fikk diagnosen. Kreft i livmorhalsen. Sjokket var stort. Verden raste sammen.

Tøffe cellegiftkurer og stråling ventet, samtidig som jeg var nyforelsket og snart ferdig utdannet. Lite visste jeg om all smerten som lå foran meg. Tiden etter medisinsk behandling har også vært ubeskrivelig vond.

I år er det fem år uten tilbakefall, og jeg er erklært kreftfri. Likevel er jeg ikke frisk. Den største utfordringen er å leve med kronisk tretthet, også kalt fatigue. Å ha fatigue gjør at du aldri føler deg uthvilt, selv om du hviler mer enn de fleste.

Trøttheten overtar hele livet ditt. Du kan ikke jobbe fulle dager eller være like sosial som andre. Du må planlegge dagene nøye, slik at du orker litt. Jeg måtte si opp barnehagejobben min. Etter to måneder klarte jeg ikke mer.

Med mye stråling i hele underlivet, har tarmer, skjede og underliv fått store skader. Nå lever jeg med svært sensitive tarmer, lymfødem og forstyrret hormonbalanse som har ført meg i tidlig overgangsalder. Dette sammen med stråleskader i skjeden, skaper også vansker for seksualitet og samliv. Utfordringer som dessverre mange som har vært gjennom samme behandling som jeg, også sliter med.

Verst er det at jeg ikke kan få egne barn. Kreften knuste den drømmen. Jeg kan aldri bli mamma. Navnene på barna mine hadde jeg klar allerede som 13-åring. Oda, Una og Gaute. To jenter og en gutt.

Men jeg får aldri oppleve det båndet. Jeg vil aldri få kjenne hjertet briste av kjærlighet når barnet smiler for første gang. Aldri kjenne livet i magen. Forloveden min blir aldri pappa på grunn av meg. Dette gjør vondere enn alt annet.

Jeg ønsker å være åpen om min sykdom og mine utfordringer. Jeg tror det kan hjelpe andre til å forstå alvoret, og kanskje forhindre at mange jenter får livmorhalskreft. For livmorhalskreft kan forebygges og forhindres med jevnlige kontroller og vaksine.

I mitt tilfelle gikk det for lang tid før diagnosen ble stilt. Derfor kan jeg ikke poengtere nok hvor viktig det er at du kontakter legen din og ber om en sjekk.

En livmorhalsprøve kan redde liv, fordi den kan oppdage celleforandringer i livmorhalsen. Utvikling av livmorhalskreft tar flere år og går gjennom celleforandringer av varierende alvorlighetsgrad. Ofte går disse forandringene tilbake av seg selv, men noen ganger utvikler det seg til kreft.

Mange kvinner med livmorhalskreft har ikke sjekket seg regelmessig. Det samme gjelder over halvparten av de drøyt 300 som får livmorhalskreft i Norge hvert år.

Hvorfor er det slik? Noen kvier seg kanskje for å sette seg opp i stolen og ta en gynekologisk undersøkelse. Tidspress, språkvansker og avstand til legen kan være andre grunner. Noen vet ikke hva prøven innebærer, og hvorfor de bør ta den.

Nå, etter mange års kamp, har jeg slått meg til ro med mitt nye liv. Der kommer senskadene inn. Trøttheten som har overtatt livet mitt. Jeg er 80 prosent ufør. Jeg må hvile etter noen timers samvær med min nevø.

Heldigvis står min kjære samboer stødig ved min side. Han må også leve et liv litt utenom det vanlige. Samvær og intimitet må planlegges nøye. Jeg må passe på å være uthvilt. Ha overskudd til alt.

Hvis du synes det er skremmende med gynekologstoler, så kan jeg love deg at kreftbehandling - med operasjoner, cellegift og strålebehandling og alt det som følger med av angst, smerte og usikkerhet - er tusen ganger verre.