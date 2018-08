IKKE FOR ALLE: Stoltzekleiven (bildet) og Oppstemten på Ulriken passer dårlig for foreldre på tur med små barn, og er ubrukelige for mennesker med funksjonshemninger eller helseproblemer. De kan ikke gå en «topptur», skriver innsender. FOTO: Torunn A. Aarøy (arkiv)