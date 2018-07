Noregs Mållag slåss stadig for nynorsken. Men av hensyn til hvem?

Hva er problemet med nynorsk, spør Astrid Kvamsvåg i BT 04.07.18. Til det er å si at det ikke er nynorsk skriftspråk som er problemet, men at bokmålsbrukerne blir påtvunget en målform de ikke ønsker.

Kvamsvåg beklager seg over at så mange nynorskbrukere, selv fra de tykkeste nynorskområder, og da særlig ungdommen, går over til å skrive bokmål. «Skulle tru dei lengta etter endelig å få lov til å skrive bokmål og nyttar høvet så snart dei flyttar heimanfrå og står fritt?»

Det er akkurat det de gjør, noe Kvamsvåg har særdeles vanskelig for å fatte.

Nynorsk har vært i tilbakegang de siste 70 år. Skattedirektoratets skattemeldingsstatistikk viser at bare 10,9 prosent av landets skattytere ønsker nynorsk. Blant ungdommen er det knapt nynorskbrukere igjen.

Forsvarets sesjonsstatistikk for 2017 viste at kun 2,3 prosent valgte nynorsk. Ved landets syv universiteter er nynorskprosenten blant studentene i snitt bare 3,3 (vår 2018). Etter Målloven er imidlertid universitetene pålagt å bruke minst 25 prosent nynorsk. Det må være tillatt å spørre: Av hensyn til hvem?

Noregs Mållag, som har eksistert siden 1906, har i praksis gitt opp å overtale det norske folk til frivillig å skrive nynorsk. I stedet har de utarbeidet såkalte «tiltaksplaner» for det offentlige, stat, fylkeskommuner og kommuner.

Her presiserer de hvordan man best kan påtvinge befolkningen mest mulig nynorsk. Dette koster selvsagt penger, og Mållaget krever derfor enda flere millioner til «nynorskindustrien».

I stedet for å gi etter for press fra «nynorskmafiaen», bør våre folkevalgte lytte til det folk de representerer, og respektere de valg det har fattet med hensyn til målform.