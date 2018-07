Naudsituasjonen vi skal vernast mot, er ei førestilling om at Russland før eller seinare vil invadera oss. Det kjem ikkje til å skje.

Vernepliktig i Luftforsvaret, Bjarte A Gjellesvik, skriv i BT 14. juli at det verkar som om 2-prosentmålet til Nato-alliansen for regjering og Storting verkar like uoppnåeleg som å nå toppen av Mount Everest.

Eg forstår ikkje heilt kva verdas høgaste fjell har med Nato-løyvingar å gjera, men det er i alle fall mykje rimelegare å kome opp på Mount Everest enn det er for eit land å kome opp på 2 prosent i forsvarsbudsjett. Me snakkar her for Noreg sin del om vel 24 milliardar kroner om målet skal nåast innan 2024.

Det er mykje ein kan bruke desse pengane på i samfunnet vårt. Både innan helse, skule, barnevern, psykisk helse, medisinar, berre for å nemne noko av det viktigaste, er trongen for meir løyvingar stor. Eg set pengane mine på at det er her dei skal brukast, og ikkje på eit Nato med utanlandsoperasjonar som viktigaste mål. Der Noregs styresmakter sitt viktigaste mål er å gjera USA såpass tilfreds at dei kjem og vil hjelpe oss i ein naudssituasjon.

Denne naudsituasjonen er ei fiktiv førestilling om at Russland før eller seinare vil invadera oss. Noko Russland eller Sovjet før, verken i medvitne handlingar eller påviste dokument frå arkiv, nokon gong har tenkt seg.

Eg er einig med Gjellesvik i at 5 milliardar kroner til å sikre nokolunde bra hær og heimevern trengst. Men når han samstundes nærmast sablar ned dei sivile beredskapar sine løyvingar, då føljer eg han ikkje!

Gjellesvik spør «kva og kven har ført det norske forsvar fram til den miserable tilstand vi ser i dag?» Det kan svarast på som føljer: Dei ovanfor nemnde Nato-operasjonar i USAs regi.

Hugsar ein til dømes Libya-bombinga? Det rådyre flykjøpet F-35 som i alle fall kostar oss 71,5 milliardar kroner? Nato-øvinga Trident Juncture 2018 til hausten kostar oss dyrt. Samarbeidet både førre og noverande regjering gjer med Nato har ført til store endringar i forsvarspolitikken. Ikkje til det betre for vårt grunnforsvar, tvert om, til det betre for Nato og USA.

Dette er «kva» og «kven» som øydelegg forsvaret til Gjellesvik.