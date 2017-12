Jeg er ikke krenket, men ganske forundret og skuffet.

Det er kommet et nytt spill i handelen. Vi har fått et alternativ til våre tradisjonelle kortspill. Glem whrist og vri åtter. Nå skal det spilles med kort som har et over gjennomsnittet grovt og perverst innhold. Dette skal visst bidra til sinnets munterhet under spillets gang.

Ved å følge litt med i den løpende debatt har jeg fått et innblikk i hvilke formuleringer disse kortene inneholder. Jeg undrer over hvordan slike tanker kan oppstå i folks hoder, og hvordan tankene kunne bli til ytringer i det offentlige rom. Derfra er det mulig å ta enda et steg.

Brettspillet har skapt debatt, og folk med innsikt i overgrepsproblematikken har uttalt sterk skepsis til at dette spillet blir en selskapslek rundt omkring. Noen bokhandlere har fjernet spillet. All ære til dem. De får da høre at de bidrar til å begrense ytringsfriheten. Den kritikken bør de ta med knusende ro. Bak dette spillet står folk med økonomiske interesser i konseptet.

Forleggeren selv, Christian Vennerød, forsvarer brettspillet ved å gi det en pedagogisk legitimitet. Spillet vil gi folk trening i å finne ut hvor grensen går. Jeg finner trøst i at de færreste av oss trenger forleggerens opplæringskurs for å orientere oss i jungelen av rett og galt.

Brettspillet har sine ivrige forsvarere, også blant politikere. To yngre representanter fra partiet Høyre har øst sin galle over dem som uttrykker betenkeligheter ved spillet. De mener slike som jeg blir altfor lett krenket. Til det har jeg bare følgende å si; jeg er ikke krenket, men ganske forundret og skuffet. Skuffet over at humoren stadig må søke nye beitemarker for å skaffe føde til sin næring og vekst. Og når barn blir en del av dette prosjektet, blir jeg arg.

Jeg skulle helst sett at de som muligens vil bli politikere med innflytelse, var mine allierte i denne saken. Jeg tør hevde at mine synspunkter er truffet på de holdninger og verdier som generelt ligger til grunn for vårt samfunn.

I den gjeldende debatt har noen med brask og bram hevet ytringsfrihetens fane. Den friheten skulle visst være ukrenkelig og ubegrenset. Mye kunne sikkert sies her, men dette får holde: Barns ukrenkelighet trumfer alt.