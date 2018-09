Når en sender barna på en organisert tur med buss eller båt, er det en selvfølge at det stilles krav til sikkerhet.

Haakon Nordvik, Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratets hovedfokus i utvikling av regelverk er sikkerhet – sikkerhet for passasjerer, mannskap og miljøet. Vi synes det er flott at folk engasjerer seg i dette temaet, og vi skal tåle kritikk når noen mener vi er for strenge eller ikke stiller strenge nok krav. Samtidig har innlegget til Hans Lauvik torsdag, «Skulebarn får ikkje lenger vere i båt», noen beskrivelser som gjør at vi må komme med noen få presiseringer.

Målet med regelverket for frakt av 12 passasjerer eller færre har siden ikrafttredelsen i 2009 vært å ivareta sikkerheten, samt å lage et forenklet regelverk for dem som frakter så få passasjerer. Derfor blir det ikke helt korrekt når Lauvik skriver at det nå er kommet innskjerpinger i regelverket.

En del lag og foreninger har nok ikke vært klar over at de har vært omfattet av kravene i regelverket, men det betyr ikke at det nå er skjedd en innskjerping. Omtale av enkeltsaker i mediene har også bidratt til at flere er blitt klar over reglene. Her har vi i direktoratet også hatt god dialog med dem som har kontaktet oss for avklaringer og veiledning.

At det stilles andre krav til sikkerhet ved organisert transport enn ved fritidsbruk, er verken nytt eller noe en bør gå bort fra. Når en sender barna på en organisert tur med buss eller båt, er det en selvfølge at det stilles krav til kompetanse, utstyr, rutiner og andre sikkerhetsrelaterte tiltak. Slik direktoratet ser det, er det ingen hindringer i dagens regelverk for aktivitetene som drives av leirskoler og barnehager, men det er krav til sikkerhet som må følges.

Vi er enige med Lauvik i at barn må få kunnskap om det å ferdes trygt på havet, men vi ser kanskje litt ulikt på hvordan vi skal oppnå dette. Det respekterer vi selvsagt.